Україна
Справа розкрадання бюджету в Києві — місту повернули 40 млн грн

Справа розкрадання бюджету в Києві — місту повернули 40 млн грн

Дата публікації: 23 грудня 2025 14:05
До бюджету Києва повернули 40 млн грн, привласнених у межах соцпрограми
Прокуратура на місці затримання. Ілюстративне фото: Офис генпрокурора/Telegram

До бюджету Києва повернули 40 млн гривень. Раніше вони були незаконно привласнені в межах міських соціальних програм.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у вівторок, 23 грудня.

Деталі справи

Як зазначив Ткаченко, йдеться про кошти, спрямовані на паліативну допомогу в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". За даними слідства, до розкрадання був причетний колишній керівник департаменту соціальної політики КМДА, який разом із заступницями організував схему незаконного використання бюджетних ресурсів.

Кримінальне провадження відкрили навесні цього року. Слідчі встановили, що загальна сума збитків сягнула 75 млн гривень. 

"Цинічно, на паліативних хворих та киянах з інвалідністю. Замість допомоги, чиновники витрачали кошти на дорогі авто та нерухомість", — написав голова Київської міської військової адміністрації.

Фігуранти справи погодилися на співпрацю зі слідством і взяли на себе зобов’язання відшкодувати завдані збитки. У результаті до міського бюджету вже повернули 40 млн гривень.

"Та це лише перші кроки. В листопаді до бюджету Києва повернули вже більше 20 млн гривень. Наразі до бюджету міста по цій справі повернули 60,5 млн гривень. Процедура повернення Києву вкрадених коштів триває", — додав він.

Також в Офісі Генерального прокурора зазначили, що у Києві відшкодували ще понад 40 млн грн, якими заволоділи у межах програми "Турбота. Назустріч киянам".

Справа розкрадання бюджету в Києві — місту повернули 40 млн грн - фото 2
Пост Офісу Генерального прокурора. Фото: скриншот

"Завдяки послідовній роботі прокуратури та СБУ до бюджету столиці повернуто ще понад 40 млн грн, незаконно привласнених у межах міської програми соціальної підтримки "Турбота. Назустріч киянам", — говориться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, кошти відшкодував один із підозрюваних у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на допомогу соціально вразливим киянам. Загалом у межах досудового розслідування вже відшкодовано 60,5 млн грн, робота з повернення решти збитків триває.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці заявили про підозру ексчиновнику КМДА, який був пов'язаний із незаконною схемою із привласнення земельних ділянок в Києві.

А до цього в ДПСУ не зібралися на засідання ТСК щодо гучної корупційної схеми, яку організував Тимур Міндіч і залишив країну за незрозумілих підстав за кордон. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
