Что думают киевляне о первом мая — опрос

Киевляне делятся мыслями о первом мая. Фото: Новини.LIVE

Первое мая в Украине отмечают с 1890 года. День рабочей солидарности впервые провели во Львове, а во времена Украинской Народной Республики праздник получил государственный статус. Однако, из-за тени советского союза дата стала темой дискуссий. Мол, уже давно пора отказаться от всего, что объединяет нас с агрессором.

Журналисты Новини.LIVE узнали мнения киевлян.

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Первое мая — праздник или советчина?

Киевляне преимущественно считают, что День труда — это советчина, которая уже не имеет ничего общего с Украиной. В то же время 1 мая официально остается праздничным днем в Украине, но после начала полномасштабного вторжения не является выходным.

"Обычно это трудовой день, все работают. Советщина. Первое мая, "майовка", все собирались, все на шашлыки".

"Это очень трудный вопрос. Многие праздники для меня считаются Советщиной, типа 8 марта и так далее. Наверное, скорее всего Советщина".

"Первое мая всегда праздновали коммунисты, а я не с ними. Это не праздник. Я считаю, когда война закончиться, это не то, что надо праздновать".

"Рабочий день, работа на огороде. Какой это праздник? Майские праздники уже прошли. Это для людей, для души. Кто как хочет, так и празднует".

Советская открытка на День труда. Фото: wikipedia.org

Меньшинство придерживается мнения, что День труда остается праздником. В то же время отмечать его не планируют. Киевляне, как в любой будний день, отправятся на работу или учебу.

"Здесь противоречивый вопрос. Вообще, этот День всех трудящихся, он отмечается. То есть, все, кто работают, они имеют отношение к этому празднику. Просто есть определенный стереотип, который наложен. Действительно, в свое время советское прошлое наложило отпечаток. Поэтому оно ассоциируется с "мир труд май", хотя на самом деле это не так".

"Так это же не Советщина. Этот праздник пришел оттуда, из Америки. Что вы такое говорите?"

"Просто праздник. — Вы празднуете? — В труде".

День труда — не советское наследие

На самом деле День рабочей солидарности не имеет ничего общего со знаменитым Советским союзом. Фундаментально праздник происходит из США. Первого мая 1886 года сотни тысяч рабочих вышли на протесты в Чикаго. Они выступали за увеличение мизерной зарплаты, сокращение рабочего дня до 8 часов и возможность создания союзов.

Всего на улицы вышли 500 тысяч американцев. Акции протеста продолжались в Чикаго, Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингтоне, Милвоки, Цинциннати, Питсбурге, Детройте и многих других городах. Не обошлось и без столкновений. Демонстрация на Геймаркете закончилась взрывами бомб, которые бросили в полицейских. Семеро погибли, более 50 — пострадали. Восемь митингующих обвинили в причастности к взрыву и приговорили к смертной казни на виселице.

Акция протеста в США. Фото: wikipedia.org

Уже в 1889 году Парижский конгресс решил организовать интернациональную демонстрацию для рабочих, которые выйдут на улицы для сокращения рабочего дня до 8 часов. Символично ее провели 1 мая. Уже через два года эта дата стала Международный день солидарности трудящихся по всему миру.

Первое мая в СССР. Фото: wikipedia.org

Украинцы впервые отметили первое мая во Львове. День Труда также был государственным праздником и нерабочим днем в Украинской Народной Республике. Стремление украинцев участвовать в интернациональной жизни никогда не исчезало. Зато Советский союз превратил символ борьбы в повод для парадов и очередных отличий рекордсменов "пятилетки". После поклонения перед идолами того времени люди привыкли отправляться на "маевки", которые с течением времени превратились в "шашлыки".

Напомним, мы собрали для вас поздравления с Днем труда. Также мы рассказывали, как празднуют первое мая в Украине.