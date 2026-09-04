Скандал в Киевском городском совете: депутаты не выделили 300 млн компании Кличко

Андрей Витренко. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная комиссия Киевсовета отказалась выделить 300 миллионов гривен коммунальному предприятию "Спецжитлофонд", как того хотел мэр Виталий Кличко. Депутаты заявили о высоких коррупционных рисках и одобрили лишь 50 миллионов, напомнив о связях компании с окружением экс-руководителя Дениса Комарницкого.

Об этом журналистке Новини.LIVE эксклюзивно сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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Киевсовет урезал бюджет предприятия, в котором фигурирует Денис Комарницкий

Инициатива главы столицы Виталия Кличко о выделении почти 300 миллионов гривен коммунальному предприятию "Спецжитлофонд" не нашла поддержки в бюджетной комиссии Киевсовета.

Во время голосования депутаты воздержались, сократив дополнительное финансирование в шесть раз. Вместо полной суммы компании одобрили выделение лишь 50 миллионов гривен. Из этих средств более 16 миллионов должны быть направлены на погашение имеющихся долгов предприятия, тогда как остаток пойдет на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса "Форест".

Причиной такого решения стали сомнения относительно прозрачности работы компании. Председатель комиссии Андрей Витренко пояснил, что финансирование "Спецжитлофонда" сопряжено со значительными коррупционными рисками.

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По его словам, руководство предприятия проявило бездействие, поскольку полностью проигнорировало рекомендации антикоррупционных органов. Чиновник подчеркнул необходимость смены руководства компании.

"Мы абсолютно отрицательно относимся к выделению средств на это предприятие. Считаем, что достройку этого объекта необходимо передать другой компании", — подчеркнул Витренко.

Репутация "Спецжитлофонда" ранее уже подвергалась сомнению из-за расследований журналистов Bihus.Info. Предприятие фигурирует в делах, связанных с окружением бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

В публичном пространстве появлялись аудиозаписи разговоров, на которых фигуранты земельных махинаций в столице обсуждали схемы передачи парковочных мест в качестве своеобразного вознаграждения за помощь в завершении строительного проекта.

Кроме того, следователи выявили факты уклонения от мобилизации среди руководства "Спецжилофонда". В частности, заместитель директора предприятия Вадим Шпачук, входящий в круг общения Комарницкого, был фиктивно оформлен на обучение для получения отсрочки от призыва.

Журналисты также сообщали, что для своих сотрудников и приближенных лиц Денис Комарницкий организовывал фиктивные отсрочки от армии.

Новини.LIVE сообщали, что Киевсовет одобрил повышение тарифа на холодную воду и канализацию до 63,79 гривны за кубический метр. Данное решение поддержали 74 депутата. Городские власти назвали это вынужденной мерой, чтобы избежать коллапса водоканала перед зимой. Мол, цены подняли из-за подорожания электричества, топлива, очистительных реагентов и в целом тяжелого положения отрасли.

Кроме того, мэр Виталий Кличко подписал изменения в регламент Киевсовета, которые позволяют не прерывать сессии во время воздушной тревоги. Ранее председатель заседания был обязан обязательно приостанавливать работу после сигнала опасности, но теперь это требование официально отменено.