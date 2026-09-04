Скандал у Київраді: депутати не дали 300 млн компанії Кличка

Андрій Вітренко. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна комісія Київради відмовилася давати 300 мільйонів гривень комунальному підприємству "Спецжитлофонд", як того хотів мер Віталій Кличко. Депутати заявили про високі корупційні ризики та погодили лише 50 мільйонів, нагадавши про зв'язки компанії з оточенням ексочільника Дениса Комарницького.

Про це журналістці Новини.LIVE ексклюзивно повідомив депутат Київради Андрій Вітренко.

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Київрада урізала бюджет підприємству, де фігурує Денис Комарницький

Ініціатива столичного голови Віталія Кличка щодо виділення майже 300 мільйонів гривень комунальному підприємству "Спецжитлофонд" не знайшла підтримки у бюджетній комісії Київради.

Під час голосування депутати утрималися, урізавши додаткове фінансування в шість разів. Замість повної суми компанії погодили виділення лише 50 мільйонів гривень. З цих коштів понад 16 мільйонів мають спрямувати на перекриття наявних боргів підприємства, тоді як залишок піде на введення в експлуатацію першої черги житлового комплексу "Форест".

Причиною такого рішення стали сумніви щодо прозорості роботи компанії. Голова комісії Андрій Вітренко пояснив, що фінансування "Спецжитлофонду" супроводжується значними корупційними ризиками.

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За його словами, менеджмент підприємства відзначився бездіяльністю, оскільки повністю проігнорував рекомендації антикорупційних органів. Посадовець наголосив на необхідності зміни керівництва компанії.

"Абсолютно негативно ставимося до того, щоб виділяти кошти на це підприємство. Вважаємо, що добудову цього об'єкта необхідно передати іншій компанії", — підкреслив Вітренко.

Репутація "Спецжитлофонду" раніше вже мала проблеми через розслідування журналістів Bihus.Info. Підприємство фігурує у справах, пов'язаних з оточенням колишнього депутата Київради Дениса Комарницького.

У публічній площині з'являлися аудіозаписи розмов, де фігуранти земельних махінацій у столиці обговорювали схеми передачі паркомісць як своєрідної винагороди за допомогу у завершенні будівельного проєкту.

Крім того, розслідувачі виявили факти ухилення від мобілізації серед керівництва "Спецжитлофонду". Зокрема, заступник директора підприємства Вадим Шпачук, який входить до кола спілкування Комарницького, був фіктивно оформлений на навчання для отримання відстрочки від призову.

Журналісти також повідомляли, що для своїх співробітників та наближених осіб Денис Комарницький організовував фейкове бронювання від армії.

Новини.LIVE повідомляли, що Київрада погодила зростання тарифу на холодну воду та каналізацію до 63,79 гривні за кубічний метр. Дане рішення підтримали 74 депутати. Міська влада назвала це вимушеним кроком, щоб уникнути колапсу водоканалу перед зимою. Мовляв, ціни підняли через здорожчання електрики, пального, очисних реагентів і загалом скрутний стан галузі.

Крім того, мер Віталій Кличко підписав зміни до регламенту Київради, які дозволяють не переривати сесії під час повітряної тривоги. Раніше голова засідання мусив обов'язково зупиняти роботу після сигналу небезпеки, але тепер цю вимогу офіційно скасували.