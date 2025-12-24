В Киеве сгнила роторная парковка за 3,6 миллиона гривен, которой никто не пользовался — объявлено подозрение

Списанная роторная парковка. Фото: Киевская городская прокуратура

Столичная прокуратура разоблачила вопиющий случай бесхозяйственности в стенах КГГА. Город потратил 3,6 миллиона гривен на инновационную роторную парковку, которую в результате просто выбросили. Бывшему директору Департамента транспортной инфраструктуры уже сообщили о подозрении в служебной халатности.

Об этом официально информирует Киевская городская прокуратура.

Парковка, которая никому не нужна

Части роторной парковки. Фото: Киевская городская прокуратура

История тянется еще с 2017 года. Именно тогда чиновники решили закупить современный механизм для парковки на 10 автомобилей. Деньги оплатили. Оборудование получили, но дальше начался хаос.

Выяснилось, что в КГГА банально не знают, что делать с покупкой. Ни одно подразделение не изъявило желания взять ее на баланс. Где установить конструкцию — тоже не решили.

Дорогостоящее оборудование просто бросили. Металлические детали годами лежали несобранными. Под дождем и снегом они портились. Металл заржавел настолько, что эксплуатация стала невозможной. Финал истории — парковку просто списали.

Цена халатности

Технический паспорт гарантировал: при нормальном уходе конструкция должна была служить киевлянам минимум 15 лет. Вместо этого она не проработала ни одного дня. Убытки бюджета — более 3,6 миллиона гривен.

Теперь экс-чиновнику придется отвечать по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

