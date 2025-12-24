Видео
Главная Киев На ветер 3 млн — чиновнику КГГА объявили подозрение за парковку

На ветер 3 млн — чиновнику КГГА объявили подозрение за парковку

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 23:49
В Киеве сгнила роторная парковка за 3,6 миллиона гривен, которой никто не пользовался — объявлено подозрение
Списанная роторная парковка. Фото: Киевская городская прокуратура

Столичная прокуратура разоблачила вопиющий случай бесхозяйственности в стенах КГГА. Город потратил 3,6 миллиона гривен на инновационную роторную парковку, которую в результате просто выбросили. Бывшему директору Департамента транспортной инфраструктуры уже сообщили о подозрении в служебной халатности.

Об этом официально информирует Киевская городская прокуратура.

Парковка, которая никому не нужна

Деньги на ветер — чиновнику КГГА объявили подозрение за парковку - фото 1
Части роторной парковки. Фото: Киевская городская прокуратура

История тянется еще с 2017 года. Именно тогда чиновники решили закупить современный механизм для парковки на 10 автомобилей. Деньги оплатили. Оборудование получили, но дальше начался хаос.

Выяснилось, что в КГГА банально не знают, что делать с покупкой. Ни одно подразделение не изъявило желания взять ее на баланс. Где установить конструкцию — тоже не решили.

Дорогостоящее оборудование просто бросили. Металлические детали годами лежали несобранными. Под дождем и снегом они портились. Металл заржавел настолько, что эксплуатация стала невозможной. Финал истории — парковку просто списали.

Цена халатности

Технический паспорт гарантировал: при нормальном уходе конструкция должна была служить киевлянам минимум 15 лет. Вместо этого она не проработала ни одного дня. Убытки бюджета — более 3,6 миллиона гривен.

Теперь экс-чиновнику придется отвечать по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, на заседании Киевсовета 18 декабря депутаты увеличили свои фонды на 600 млн гривен.

Также сообщалось, что депутат Витренко оценил работу Киевсовета только на шесть баллов и объяснил, почему.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
