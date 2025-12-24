Відео
Головна Київ На вітер 3 млн — експосадовцю КМДА оголосили підозру за парковку

На вітер 3 млн — експосадовцю КМДА оголосили підозру за парковку

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 23:49
У Києві згнила роторна парковка за 3,6 мільйона гривень, якою ніхто не користувався — оголошено підозру
Списана роторна парковка. Фото: Київська міська прокуратура

Столична прокуратура викрила кричущий випадок безгосподарності в стінах КМДА. Місто витратило 3,6 мільйона гривень на інноваційну роторну парковку, яку в результаті просто викинули. Колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури вже повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це офіційно інформує Київська міська прокуратура.

Парковка, яка нікому не треба

Гроші на вітер — експосадовцю КМДА оголосили підозру за парковку - фото 1
Частини роторної парковки. Фото: Київська міська прокуратура

Історія тягнеться ще з 2017 року. Саме тоді чиновники вирішили закупити сучасний механізм для паркування на 10 автомобілів. Гроші сплатили. Обладнання отримали, але далі почався хаос.

З'ясувалося, що в КМДА банально не знають, що робити з покупкою. Жоден підрозділ не виявив бажання взяти її на баланс. Де встановити конструкцію — теж не вирішили.

Дороге обладнання просто кинули. Металеві деталі роками лежали незібраними. Під дощем та снігом вони псувалися. Метал заіржавів настільки, що експлуатація стала неможливою. Фінал історії — парковку просто списали.

Ціна недбалості

Технічний паспорт гарантував: при нормальному догляді конструкція мала служити киянам мінімум 15 років. Натомість вона не пропрацювала жодного дня. Збитки бюджету — понад 3,6 мільйона гривень.

Тепер експосадовцю доведеться відповідати за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на засідання Київради 18 грудня депутати збільшили свої фонди на 600 млн гривень.

Також повідомлялося, що депутат Вітренко оцінив роботу Київради лише на шість балів та пояснив, чому.

Київ КМДА парковка прокуратура слідство
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
