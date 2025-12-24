У Києві згнила роторна парковка за 3,6 мільйона гривень, якою ніхто не користувався — оголошено підозру

Списана роторна парковка. Фото: Київська міська прокуратура

Столична прокуратура викрила кричущий випадок безгосподарності в стінах КМДА. Місто витратило 3,6 мільйона гривень на інноваційну роторну парковку, яку в результаті просто викинули. Колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури вже повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це офіційно інформує Київська міська прокуратура.

Парковка, яка нікому не треба

Частини роторної парковки. Фото: Київська міська прокуратура

Історія тягнеться ще з 2017 року. Саме тоді чиновники вирішили закупити сучасний механізм для паркування на 10 автомобілів. Гроші сплатили. Обладнання отримали, але далі почався хаос.

З'ясувалося, що в КМДА банально не знають, що робити з покупкою. Жоден підрозділ не виявив бажання взяти її на баланс. Де встановити конструкцію — теж не вирішили.

Дороге обладнання просто кинули. Металеві деталі роками лежали незібраними. Під дощем та снігом вони псувалися. Метал заіржавів настільки, що експлуатація стала неможливою. Фінал історії — парковку просто списали.

Ціна недбалості

Технічний паспорт гарантував: при нормальному догляді конструкція мала служити киянам мінімум 15 років. Натомість вона не пропрацювала жодного дня. Збитки бюджету — понад 3,6 мільйона гривень.

Тепер експосадовцю доведеться відповідати за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

