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Главная Киев Депутат Киевсовета: безопасность детей заставляет семьи покидать Киев

Депутат Киевсовета: безопасность детей заставляет семьи покидать Киев

Ua ru
9 сентября 2026 21:52
Эксклюзив
Безопасность детей заставляет семьи покидать Киев
Люди на вокзале. Фото: Фото: Укрализныця

Главным фактором, заставляющим киевские семьи принимать решение об отъезде из столицы или за границу, на данный момент остается невозможность обеспечить детям надлежащий уровень безопасности и полноценное образование. Дистанционное обучение, постоянная нестабильность и ежедневные угрозы из-за полномасштабной войны привели к тому, что молодое поколение фактически потеряло годы нормального образовательного процесса.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявила депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибулаева.

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Психологическое давление на семьи

Постоянное пребывание в условиях воздушных тревог негативно сказывается на общем психологическом состоянии подрастающего поколения и вынуждает родителей искать более безопасные регионы для жизни.

Динара Габибулаева отметила, что помимо проблем с безопасностью в Киеве, существуют и проблемы с образованием. Дистанционное обучение, начавшееся еще во время пандемии COVID-19, привело к тому, что молодое поколение фактически потеряло годы нормального образовательного процесса.

"Мы теряем целое поколение детей, которые еще с начала пандемии COVID-19 уже начали учиться онлайн, пропускать уроки, занятия и, по сути, перестали нормально учиться", — заявила она.

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Кроме того, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов во время дискуссии в студии подтвердил, что вопрос защиты детей является самым важным для каждого взрослого киевлянина.

Специалист признался, что сам способен адаптироваться к любым сложным коммунальным или бытовым условиям в городе, но угроза здоровью детей является критической.

"Я могу приспособиться к любым условиям, но дети... Их безопасность, психологическое состояние, образование — это самое важное", — отметил Дмитрий Беспалов, с чем полностью согласилась депутат городского совета.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в результате утренней атаки на Киев пострадали шесть человек. В Дарницком районе вражеский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом.

Также мы писали, что глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко объявил о запуске масштабной реформы реагирования на чрезвычайные ситуации на уровне всей Киевской области. В регионе повторят успешный столичный опыт синхронизации действий властей и спасателей с гражданским сектором для максимально быстрой ликвидации последствий вражеских ударов.

Киев образование дети обстрелы безопасность
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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