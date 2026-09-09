Безопасность детей заставляет семьи покидать Киев

Люди на вокзале. Фото: Фото: Укрализныця

Главным фактором, заставляющим киевские семьи принимать решение об отъезде из столицы или за границу, на данный момент остается невозможность обеспечить детям надлежащий уровень безопасности и полноценное образование. Дистанционное обучение, постоянная нестабильность и ежедневные угрозы из-за полномасштабной войны привели к тому, что молодое поколение фактически потеряло годы нормального образовательного процесса.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявила депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибулаева.

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Психологическое давление на семьи

Постоянное пребывание в условиях воздушных тревог негативно сказывается на общем психологическом состоянии подрастающего поколения и вынуждает родителей искать более безопасные регионы для жизни.

Динара Габибулаева отметила, что помимо проблем с безопасностью в Киеве, существуют и проблемы с образованием. Дистанционное обучение, начавшееся еще во время пандемии COVID-19, привело к тому, что молодое поколение фактически потеряло годы нормального образовательного процесса.

"Мы теряем целое поколение детей, которые еще с начала пандемии COVID-19 уже начали учиться онлайн, пропускать уроки, занятия и, по сути, перестали нормально учиться", — заявила она.

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Кроме того, эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов во время дискуссии в студии подтвердил, что вопрос защиты детей является самым важным для каждого взрослого киевлянина.

Специалист признался, что сам способен адаптироваться к любым сложным коммунальным или бытовым условиям в городе, но угроза здоровью детей является критической.

"Я могу приспособиться к любым условиям, но дети... Их безопасность, психологическое состояние, образование — это самое важное", — отметил Дмитрий Беспалов, с чем полностью согласилась депутат городского совета.

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