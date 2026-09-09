Безпека дітей змушує родини залишати Київ

Люди на вокзалі. Фото: Укралізниця

Головним чинником, який змушує київські родини приймати рішення про виїзд зі столиці або за кордон, наразі залишається неможливість забезпечити дітям належний рівень безпеки та повноцінну освіту. Дистанційне навчання, постійна нестабільність та щоденні загрози через повномасштабну війну призвели до того, що молоде покоління фактично втратило роки нормального освітнього процесу.

Про це в ефірі програми "Київський час" заявила депутатка Київської міської ради від фракції "Європейська Солідарність" Дінара Габібулаєва.

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Психологічний тиск на родини

Постійне перебування в умовах повітряних тривог негативно впливає на загальний психологічний стан підростаючого покоління та змушує батьків шукати безпечніші регіони для життя.

Дінара Габібулаєва зазначила, що крім проблеми з безпекою у Києві, є проблеми і з освітою. Дистанційне навчання ще починаючи з пандемії ковіду призвело до того, що молоде покоління фактично втратило роки нормального освітнього процесу.

"Ми втрачаємо ціле покоління дітей, які ще починаючи з ковіду вже стали вчитися онлайн, пропускати уроки, пари і по суті перестали нормально вчитися", — заявила вона.

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Крім того, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов під час дискусії в студії підтвердив, що питання захисту нащадків є найголовнішим для кожного дорослого киянина.

Фахівець зізнався, що сам здатен адаптуватися до будь-яких складних комунальних чи побутових умов у місті, але загроза для здоров'я дітей є критичною.

"Я можу підлаштуватися під будь-які умови, але діти... Їхня безпека, психологічний стан, освіта — найважливіші", — зазначив Дмитро Беспалов, з чим повністю погодилася депутатка міськради.

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