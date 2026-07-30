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Главная Киев Депутат: ответственность за закрытые укрытия в Киеве несут местные власти

Депутат: ответственность за закрытые укрытия в Киеве несут местные власти

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 22:57
Ответственность за закрытые укрытия в Киеве лежит на местных властях
Убежище в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ответственность за закрытые убежища в Киеве полностью лежит на городских властях. Рекомендации звонить в полицию или спасателям в случае, если убежище закрыто, не решают проблему и не гарантируют безопасность людей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE.

Закрытые укрытия в Киеве

"Когда звучит тревога, когда люди не могут попасть в укрытие, а им рекомендуют: "Ну позвоните в 101, позвоните в 102". А кто потом будет отвечать за унесенные жизни? Тот, кто отвечает на телефонный звонок? Может, лучше Кличко и местным властям приехать и ответить за эти поступки?" — подчеркнул Крейденко.

Депутат также отметил, что у столицы значительный профицитный бюджет, однако даже на пятый год полномасштабной войны вопрос надлежащего функционирования укрытий остается нерешенным.

По его мнению, именно руководство города должно обеспечить беспрепятственный доступ киевлян к защитным сооружениям и нести личную ответственность за их готовность к использованию во время воздушных тревог.

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Как писали Новини.LIVE, в КГГА предлагают ввести четкие правила поведения в укрытиях метро. Это необходимо для того, чтобы люди могли эффективнее использовать имеющееся пространство и не создавали неудобств друг для друга.

Также мы сообщали, что на фоне массированных российских атак метрополитен остается одним из самых надежных укрытий для жителей Киева. Из-за большого количества людей, проводящих ночи на станциях, в соцсетях предложили оставлять поезда на платформах, чтобы желающие могли отдохнуть в вагонах.

Киев обстрелы укрытия эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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