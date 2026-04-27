Дешевле не стало: какие цены на АЗС в Киеве в начале недели

Стела с ценами на топливо.

В Киеве на АЗС стоимость премиальных марок бензина и дизельного топлива осталась неизменной по сравнению с 25 апреля. Большинство АЗС сохранили цены на том же уровне, что и до выходных.

Цены на топливо на АЗС в Киеве 27 апреля

В сети WOG сегодня действуют такие цены:

Бензин А-95 — 75,90 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

Бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 89,90 грн/л;

Автогаз — 49,90 грн/л.

Сеть UPG также сохранила стабильные цены:

Бензин А-95 — 72,90 грн/л;

Бензин upg 95 — 74,90 грн/л;

Бензин upg 100 — 80,90 грн/л;

Дизельное топливо Euro Diesel — 86,90 грн/л.

По сравнению с 25 апреля стоимость топлива на АЗС WOG и UPG не изменилась. В субботу эти сети уже предлагали аналогичные тарифы после предыдущего небольшого снижения стоимости дизеля и некоторых марок бензина у отдельных операторов.

В целом на рынке цены стабилизировались, хотя средняя стоимость по Киевской области для бензина А-95 держится в пределах 72-73 грн/л.

