Главная Киев Дешевле не стало: какие цены на АЗС в Киеве в начале недели

Дата публикации 27 апреля 2026 08:59
Стела с ценами на топливо. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на АЗС стоимость премиальных марок бензина и дизельного топлива осталась неизменной по сравнению с 25 апреля. Большинство АЗС сохранили цены на том же уровне, что и до выходных.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо на АЗС в Киеве 27 апреля

В сети WOG сегодня действуют такие цены:

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Цены на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин А-95 — 75,90 грн/л;
  • Бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
  • Бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Mustang — 89,90 грн/л;
  • Автогаз — 49,90 грн/л.

Сеть UPG также сохранила стабильные цены:

Скільки коштує пальне в Києві
Цены на топливо на АЗС UPG. Фото: Новости.LIVE
  • Бензин А-95 — 72,90 грн/л;
  • Бензин upg 95 — 74,90 грн/л;
  • Бензин upg 100 — 80,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Euro Diesel — 86,90 грн/л.

По сравнению с 25 апреля стоимость топлива на АЗС WOG и UPG не изменилась. В субботу эти сети уже предлагали аналогичные тарифы после предыдущего небольшого снижения стоимости дизеля и некоторых марок бензина у отдельных операторов.

График цен в Украине с марта по апрель. Фото: скриншот Минфин

В целом на рынке цены стабилизировались, хотя средняя стоимость по Киевской области для бензина А-95 держится в пределах 72-73 грн/л.

Новини.LIVE писали ранее, что в Киевской области взлетели цены на паркоместа. Кое-где стоимость парковки превышает столичные цены.

В воскресенье, 26 апреля, столицу накрыла мощная непогода. В Киеве из-за мощного ветра были уничтожены крыши домов, обвалились деревья и произошли локальные аварии на электросетях.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
