Дешевше не стало: які ціни на АЗС в Києві на початку тижня
У Києві на АЗС вартість преміальних марок бензину та дизельного пального залишилася незмінною порівняно з 25 квітня. Більшість АЗС зберегли ціни на тому ж рівні, що й до вихідних.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на пальне на АЗС в Києві 27 квітня
У мережі WOG сьогодні діють такі ціни:
- Бензин А-95 — 75,90 грн/л;
- Бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;
- Бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;
- Дизельне пальне Mustang — 89,90 грн/л;
- Автогаз — 49,90 грн/л.
Мережа UPG також зберегла стабільні ціни:
- Бензин А-95 — 72,90 грн/л;
- Бензин upg 95 — 74,90 грн/л;
- Бензин upg 100 — 80,90 грн/л;
- Дизельне пальне Euro Diesel — 86,90 грн/л.
Порівняно з 25 квітня вартість пального на АЗС WOG та UPG не змінилася. У суботу ці мережі вже пропонували аналогічні тарифи після попереднього невеликого зниження вартості дизеля та деяких марок бензину в окремих операторів.
Загалом на ринку ціни стабілізувалися, хоча середня вартість по Київській області для бензину А-95 тримається в межах 72-73 грн/л.
