Дешевше не стало: які ціни на АЗС в Києві на початку тижня

Стела з цінами на пальне. Фото: Новини.LIVE

У Києві на АЗС вартість преміальних марок бензину та дизельного пального залишилася незмінною порівняно з 25 квітня. Більшість АЗС зберегли ціни на тому ж рівні, що й до вихідних.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне на АЗС в Києві 27 квітня

У мережі WOG сьогодні діють такі ціни:

Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-95 — 75,90 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

Бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

Дизельне пальне Mustang — 89,90 грн/л;

Автогаз — 49,90 грн/л.

Мережа UPG також зберегла стабільні ціни:

Ціни на паливо на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

Бензин А-95 — 72,90 грн/л;

Бензин upg 95 — 74,90 грн/л;

Бензин upg 100 — 80,90 грн/л;

Дизельне пальне Euro Diesel — 86,90 грн/л.

Порівняно з 25 квітня вартість пального на АЗС WOG та UPG не змінилася. У суботу ці мережі вже пропонували аналогічні тарифи після попереднього невеликого зниження вартості дизеля та деяких марок бензину в окремих операторів.

Графік цін в Україні з березня по квітень. Фото: скриншот Мінфін

Загалом на ринку ціни стабілізувалися, хоча середня вартість по Київській області для бензину А-95 тримається в межах 72-73 грн/л.

