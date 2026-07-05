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Главная Киев Десять лет под землей: в Чернобыльской зоне расцвела редкая орхидея

Десять лет под землей: в Чернобыльской зоне расцвела редкая орхидея

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Дата публикации 5 июля 2026 09:23
Гнездовка в Чернобыльской зоне: что известно об этой редкой орхидее
Редкая орхидея гнездовка обыкновенная. Фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльской зоне обнаружили одно из самых удивительных и в то же время самых скрытных лесных растений Украины — гнездовку обыкновенную. Этот уникальный цветок, относящийся к семейству орхидей, ведет удивительно скрытый образ жизни на территории заповедника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Редкая гнездовка в Чернобыле

В заповеднике отмечают, что гнездовая обыкновенная большую часть своего жизненного цикла проводит под землей. Дело в том, что растение полностью потеряло хлорофилл и вообще не способно к процессу фотосинтеза. Поэтому необходимые питательные вещества этот цветок получает благодаря грибнице.

"Эта необычная история начинается ещё с семени. Оно может прорасти только при участии гриба, и эта связь сохраняется на протяжении всей жизни растения. При благоприятных условиях гнездовка может до десяти лет оставаться под землей, постепенно формируя корневище с густо переплетенными корнями, которое внешне напоминает птичье гнездо. Именно эта особенность и легла в основу ее украинского названия", — рассказали в Чернобыльском биосферном заповеднике.

Цветонос появляется только на десятом году жизни растения.

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Редкая гнездовка обыкновенная. Фото: Чернобыльский заповедник

Особенности цветения и аромат цветка

Цветки гнездовки живут до двух месяцев и выделяют медово-ванильный аромат, привлекающий насекомых-опылителей. После завершения периода цветения растение снова скрывается под землей.

Из-за чрезвычайно специфической биологии, полной зависимости от микоризных грибов, а также масштабного уничтожения мест произрастания численность этого вида стремительно сокращается. Именно поэтому уникальная гнездовка обыкновенная официально занесена в Красную книгу Украины, которая защищает дикую флору, находящуюся под прямой угрозой полного исчезновения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне заметили редкий вид европейской косули. Это свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы на территориях, где в течение длительного времени отсутствовала человеческая деятельность.

Кроме того, мы сообщали, что в Чернобыле появилась редкая птица, которую не видели в Киевской области уже около 50 лет. Речь идет о горном дрозде Turdus torquatus, который обычно гнездится в Карпатском регионе Украины.

заповедник Чернобыльская зона редкий цветок
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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