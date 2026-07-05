Гнездовка в Чернобыльской зоне: что известно об этой редкой орхидее

Десять лет под землей: в Чернобыльской зоне расцвела редкая орхидея
В Чернобыльской зоне обнаружили одно из самых удивительных и в то же время самых скрытных лесных растений Украины — гнездовку обыкновенную. Этот уникальный цветок, относящийся к семейству орхидей, ведет удивительно скрытый образ жизни на территории заповедника.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Редкая гнездовка в Чернобыле
В заповеднике отмечают, что гнездовая обыкновенная большую часть своего жизненного цикла проводит под землей. Дело в том, что растение полностью потеряло хлорофилл и вообще не способно к процессу фотосинтеза. Поэтому необходимые питательные вещества этот цветок получает благодаря грибнице.
"Эта необычная история начинается ещё с семени. Оно может прорасти только при участии гриба, и эта связь сохраняется на протяжении всей жизни растения. При благоприятных условиях гнездовка может до десяти лет оставаться под землей, постепенно формируя корневище с густо переплетенными корнями, которое внешне напоминает птичье гнездо. Именно эта особенность и легла в основу ее украинского названия", — рассказали в Чернобыльском биосферном заповеднике.
Цветонос появляется только на десятом году жизни растения.
Особенности цветения и аромат цветка
Цветки гнездовки живут до двух месяцев и выделяют медово-ванильный аромат, привлекающий насекомых-опылителей. После завершения периода цветения растение снова скрывается под землей.
Из-за чрезвычайно специфической биологии, полной зависимости от микоризных грибов, а также масштабного уничтожения мест произрастания численность этого вида стремительно сокращается. Именно поэтому уникальная гнездовка обыкновенная официально занесена в Красную книгу Украины, которая защищает дикую флору, находящуюся под прямой угрозой полного исчезновения.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне заметили редкий вид европейской косули. Это свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы на территориях, где в течение длительного времени отсутствовала человеческая деятельность.
Кроме того, мы сообщали, что в Чернобыле появилась редкая птица, которую не видели в Киевской области уже около 50 лет. Речь идет о горном дрозде Turdus torquatus, который обычно гнездится в Карпатском регионе Украины.