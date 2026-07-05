Гніздівка у Чорнобильській зоні: що відомо про рідкісну орхідею

Рідкісна орхідея гніздівка звичайна. Фото: Чорнобильський заповідник

У Чорнобильскій зоні помітили одну з найдивовижніших і водночас найпотаємніших лісових рослин України — гніздівку звичайну. Ця унікальна квітка, що належить до родини орхідей, веде напрочуд прихований спосіб життя на заповідній території.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Рідкісна гніздівка у Чорнобилі

У заповіднику зазначають, що гніздівка звичайна більшу частину свого життєвого циклу проводить під землею. Справа в тому, що рослина повністю втратила хлорофіл і взагалі не здатна до процесу фотосинтезу. Тому необхідні поживні речовини ця квітка отримує завдяки грибниці.

"Ця незвичайна історія починається ще з насінини. Вона може прорости лише за участю гриба, і цей зв'язок зберігається протягом усього життя рослини. За сприятливих умов гніздівка може до десяти років залишатися під землею, поступово формуючи кореневище з густо переплетеним корінням, яке зовні нагадує пташине гніздо. Саме ця особливість і стала основою її української назви", — розказали у Чорнобильському біосферному заповіднику.

Квітконос з'являється лише на десятому році життя рослини.

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Рідкісна гніздівка звичайна. Фото: Чорнобильський заповідник

Особливості цвітіння та аромат квітки

Квітки гніздівки живуть лише до двох місяців та виділяють медово-ванільний аромат, що приваблює комах-запилювачів. Після завершення періоду цвітіння рослина знов ховається під землею.

Через надзвичайно специфічну біологію, повну залежність від мікоризних грибів, а також масштабне руйнування місць зростання чисельність цього виду стрімко скорочується. Саме тому унікальна гніздівка звичайна офіційно занесена до Червоної книги України, яка захищає дику флору, що перебуває під прямою загрозою повного зникнення.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Чорнобильській зоні помітили рідкісний вид європейської сарни. Це свідчить про поступове відновлення екосистеми на територіях, де тривалий час відсутня людська діяльність.

Крім того, ми повідомляли, що у Чорнобилі з'явився рідкісний птах, якого не бачили в Київському регіоні вже близько 50 років. Йдеться про гірського дрозда Turdus torquatus, який зазвичай гніздиться у Карпатському регіоні України.