Цены на дизельное топливо и бензин в Киеве: актуальные цены на АЗС 26 октября

Цены на АЗС KLO в Киеве 26 октября. Фото: Новини.LIVE

Заправка автомобилей топливом в Киеве становится всё дороже. Цены на премиум-дизель в крупнейших сетях АЗС столицы уже достигают 109–110 гривен за литр. Стоимость бензина марки А-95 при этом остается в широком диапазоне и колеблется от 87,90 до 95,90 гривны за литр.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Цены на топливо в Киеве 26 октября

Рынок топлива в столице продолжает демонстрировать рост цен. Наиболее заметные изменения зафиксированы в ценах на дизельное топливо. На вывесках ключевых сетей АЗС города цены за литр премиального дизельного топлива почти превысили отметку в 110 гривен.

WOG

АЗС WOG 26 октября. Фото: Новини.LIVE

ДП+ MUSTANG — 109,90 грн/л;

ДП — 106,90 грн/л;

100 MUSTANG — 102,90 грн/л;

95 MUSTANG — 95,90 грн/л;

95 EURO 5 — 92,90 грн/л;

ГАЗ — 56,90 грн/л.

SOCAR

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DIESEL Nano Extro — 109,00 грн/л$

Nano дизель — 106,00 грн/л;

NANO 100 — 104,00 грн/л;

Nano 95 — 97,90 грн/л;

95 — 94,90 грн/л

ОККО

Стенд с ценами на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

PULLS ДП — 108,90 грн/л;

ДП ЕВРО — 105,90 грн/л;

PULLS 95 — 95,90 грн/л;

95 ЕВРО — 92,90 грн/л;

AdBlue — 61,90 грн/л;

ГАЗ — 56,50 грн/л.

KLO

VENTUS diesel — 107,40 грн/л;

EURO diesel — 104,40 грн/л;

F100 — 101,90 грн/л;

95 (VENTUS) — 95,60 грн/л;

95 — 92,90 грн/л;

95 — 87,90 грн/л;

92 — 86,50 грн/л;

GAS LPG — 54,90 грн/л.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что недавно в Голосеевском районе Киева, на выезде в сторону области, российский беспилотник упал вблизи автозаправочной станции. В результате инцидента погиб один человек, ещё несколько гражданских лиц получили ранения. Пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы бригадами скорой помощи, остальным оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В то же время удары российских дронов создают угрозу для логистики нефтепродуктов в Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Несмотря на то, что дефицита топлива в масштабах всей страны не ожидается, поставки по этим маршрутам могут существенно затрудниться.