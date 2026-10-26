Цены на дизельное топливо и бензин в Киеве: актуальные цены на АЗС 26 октября

Дизель по 110 грн: как изменились цены на АЗС Киева за сутки
Заправка автомобилей топливом в Киеве становится всё дороже. Цены на премиум-дизель в крупнейших сетях АЗС столицы уже достигают 109–110 гривен за литр. Стоимость бензина марки А-95 при этом остается в широком диапазоне и колеблется от 87,90 до 95,90 гривны за литр.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Цены на топливо в Киеве 26 октября
Рынок топлива в столице продолжает демонстрировать рост цен. Наиболее заметные изменения зафиксированы в ценах на дизельное топливо. На вывесках ключевых сетей АЗС города цены за литр премиального дизельного топлива почти превысили отметку в 110 гривен.
WOG
- ДП+ MUSTANG — 109,90 грн/л;
- ДП — 106,90 грн/л;
- 100 MUSTANG — 102,90 грн/л;
- 95 MUSTANG — 95,90 грн/л;
- 95 EURO 5 — 92,90 грн/л;
- ГАЗ — 56,90 грн/л.
SOCAR
- DIESEL Nano Extro — 109,00 грн/л$
- Nano дизель — 106,00 грн/л;
- NANO 100 — 104,00 грн/л;
- Nano 95 — 97,90 грн/л;
- 95 — 94,90 грн/л
ОККО
- PULLS ДП — 108,90 грн/л;
- ДП ЕВРО — 105,90 грн/л;
- PULLS 95 — 95,90 грн/л;
- 95 ЕВРО — 92,90 грн/л;
- AdBlue — 61,90 грн/л;
- ГАЗ — 56,50 грн/л.
KLO
- VENTUS diesel — 107,40 грн/л;
- EURO diesel — 104,40 грн/л;
- F100 — 101,90 грн/л;
- 95 (VENTUS) — 95,60 грн/л;
- 95 — 92,90 грн/л;
- 95 — 87,90 грн/л;
- 92 — 86,50 грн/л;
- GAS LPG — 54,90 грн/л.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что недавно в Голосеевском районе Киева, на выезде в сторону области, российский беспилотник упал вблизи автозаправочной станции. В результате инцидента погиб один человек, ещё несколько гражданских лиц получили ранения. Пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии были госпитализированы бригадами скорой помощи, остальным оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
В то же время удары российских дронов создают угрозу для логистики нефтепродуктов в Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Несмотря на то, что дефицита топлива в масштабах всей страны не ожидается, поставки по этим маршрутам могут существенно затрудниться.