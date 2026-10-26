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Головна Київ Дизель по 110 грн: як змінилися ціни на АЗС Києва за добу

Дизель по 110 грн: як змінилися ціни на АЗС Києва за добу

Ua ru
26 жовтня 2026 11:01
Репортаж
Ціни на дизель та бензин у Києві: актуальна вартість на АЗС 26 жовтня
Ціни на АЗС KLO в Києві 26 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Заправка автомобілів пальним у Києві стає дедалі дорожчою. Ціни на преміумдизель у найбільших мережах АЗС столиці вже сягають 109-110 гривень за літр. Вартість бензину марки А-95 при цьому залишається в широкому коридорі й коливається від 87,90 до 95,90 гривні за літр.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова. 

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Ціни на паливо в Києві 26 жовтня

Ринок пального у столиці й надалі демонструє підвищення вартості. Найпомітніші зміни зафіксовано в цінах на дизель. На стелах ключових мереж АЗС міста ціни за літр преміального дизельного пального майже перетнули межу в 110 гривень. 

WOG

Ціни на паливо в Києві сьогодні
АЗС WOG 26 жовтня. Фото: Новини.LIVE
  • ДП+ MUSTANG — 109,90 грн/л;
  • ДП — 106,90 грн/л;
  • 100 MUSTANG — 102,90 грн/л;
  • 95 MUSTANG — 95,90 грн/л;
  • 95 EURO 5 — 92,90 грн/л;
  • ГАЗ — 56,90 грн/л.

SOCAR

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Київ ціни на пальне
Ціни на пальне на АЗС SOCAR. Фото:  Новини.LIVE
  • DIESEL Nano Extro — 109,00 грн/л$
  • Nano дп — 106,00 грн/л;
  • NANO 100 — 104,00 грн/л;
  • Nano 95 — 97,90 грн/л;
  • 95 — 94,90 грн/л 

ОККО

Скільки коштує пальне в Києві
Стела з цінами на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE
  • PULLS ДП — 108,90 грн/л;
  • ДП ЄВРО — 105,90 грн/л;
  • PULLS 95 — 95,90 грн/л;
  • 95 ЄВРО — 92,90 грн/л;
  • AdBlue — 61,90 грн/л;
  • ГАЗ — 56,50 грн/л.

KLO

  • VENTUS diesel — 107,40 грн/л;
  • EURO diesel — 104,40 грн/л;
  • F100 — 101,90 грн/л;
  • 95 (VENTUS) — 95,60 грн/л;
  • 95 — 92,90 грн/л;
  • 95 — 87,90 грн/л;
  • 92 — 86,50 грн/л;
  • GAS LPG — 54,90 грн/л.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно в Голосіївському районі Києва, на виїзді в бік області, російський безпілотник упав поблизу автозаправної станції. Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька цивільних отримали поранення. П'ятьох постраждалих у важкому стані госпіталізували бригади швидкої допомоги, решті надали медичну допомогу на місці події.

Водночас удари російських дронів створюють загрозу для логістики нафтопродуктів до Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Попри те, що дефіциту пального в масштабах усієї країни не очікується, постачання цими маршрутами може суттєво ускладнитися.

ціни на паливо Київ бензин АЗС газ пальне дизель
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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