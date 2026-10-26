Ціни на дизель та бензин у Києві: актуальна вартість на АЗС 26 жовтня

Ціни на АЗС KLO в Києві 26 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Заправка автомобілів пальним у Києві стає дедалі дорожчою. Ціни на преміумдизель у найбільших мережах АЗС столиці вже сягають 109-110 гривень за літр. Вартість бензину марки А-95 при цьому залишається в широкому коридорі й коливається від 87,90 до 95,90 гривні за літр.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Ціни на паливо в Києві 26 жовтня

Ринок пального у столиці й надалі демонструє підвищення вартості. Найпомітніші зміни зафіксовано в цінах на дизель. На стелах ключових мереж АЗС міста ціни за літр преміального дизельного пального майже перетнули межу в 110 гривень.

WOG

АЗС WOG 26 жовтня. Фото: Новини.LIVE

ДП+ MUSTANG — 109,90 грн/л;

ДП — 106,90 грн/л;

100 MUSTANG — 102,90 грн/л;

95 MUSTANG — 95,90 грн/л;

95 EURO 5 — 92,90 грн/л;

ГАЗ — 56,90 грн/л.

SOCAR

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DIESEL Nano Extro — 109,00 грн/л$

Nano дп — 106,00 грн/л;

NANO 100 — 104,00 грн/л;

Nano 95 — 97,90 грн/л;

95 — 94,90 грн/л

ОККО

Стела з цінами на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

PULLS ДП — 108,90 грн/л;

ДП ЄВРО — 105,90 грн/л;

PULLS 95 — 95,90 грн/л;

95 ЄВРО — 92,90 грн/л;

AdBlue — 61,90 грн/л;

ГАЗ — 56,50 грн/л.

KLO

VENTUS diesel — 107,40 грн/л;

EURO diesel — 104,40 грн/л;

F100 — 101,90 грн/л;

95 (VENTUS) — 95,60 грн/л;

95 — 92,90 грн/л;

95 — 87,90 грн/л;

92 — 86,50 грн/л;

GAS LPG — 54,90 грн/л.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно в Голосіївському районі Києва, на виїзді в бік області, російський безпілотник упав поблизу автозаправної станції. Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька цивільних отримали поранення. П'ятьох постраждалих у важкому стані госпіталізували бригади швидкої допомоги, решті надали медичну допомогу на місці події.

Водночас удари російських дронів створюють загрозу для логістики нафтопродуктів до Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рогу. Попри те, що дефіциту пального в масштабах усієї країни не очікується, постачання цими маршрутами може суттєво ускладнитися.