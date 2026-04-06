Дизель подорожал в Киеве на 3 гривны за выходные: цены на АЗС
За выходные стоимость топлива на ведущих заправках Киева по состоянию на утро 6 апреля заметно выросла. Больше всего подорожание коснулось дизельного топлива и премиальных марок бензина, которые на отдельных станциях прибавили в цене сразу по несколько гривен за литр.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Киеве 6 апреля
Ситуация на рынке топлива в столице стабильно ухудшается для кошельков автовладельцев. На утро 6 апреля мониторинг цен на популярных АЗС Киева зафиксировал такие показатели.
Сеть SOCAR:
- NANO 95 — 78,99 грн/л;
- А-95 — 74,99 грн/л;
- NANO 100 — 84,99 грн/л;
- Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;
- LPG (Газ) — 48,98 грн/л.
Сеть ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- А-95 Евро — 76,90 грн/л;
- Pulls ДТ — 95,00 грн/л;
- ДТ Евро — 92,00 грн/л;
- AdBlue — 49,99 грн/л.
Сеть UPG:
- upg 100 — 82,40 грн/л;
- upg 95 — 76,40 грн/л;
- А-95 — 73,40 грн/л;
- Euro ДТ — 90,90 грн/л.
По сравнению с данными за пятницу, 3 апреля, на заправках ОККО бензин Pulls 95 подорожал на 1,90 грн, а обычный А-95 — на 1,90 грн за литр. Самое существенное подорожание есть на дизельное топливо: стандартное ДТ в этой сети выросло на 2,10 грн, а премиальное Pulls ДТ — на 2,10 грн.
Похожая тенденция наблюдается и в сети UPG, где цена на А-95 поднялась на 1,50 грн, а на дизель — на целых 3 гривны за литр.
Читайте Новини.LIVE!