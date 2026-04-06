Главная Киев Дизель подорожал в Киеве на 3 гривны за выходные: цены на АЗС

Дизель подорожал в Киеве на 3 гривны за выходные: цены на АЗС

Дата публикации 6 апреля 2026 09:27
Дизель подорожал в Киеве на 3 гривны за выходные: цены на АЗС
Стела с ценами на АЗС SOCAR в Киеве 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

За выходные стоимость топлива на ведущих заправках Киева по состоянию на утро 6 апреля заметно выросла. Больше всего подорожание коснулось дизельного топлива и премиальных марок бензина, которые на отдельных станциях прибавили в цене сразу по несколько гривен за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Киеве 6 апреля

Ситуация на рынке топлива в столице стабильно ухудшается для кошельков автовладельцев. На утро 6 апреля мониторинг цен на популярных АЗС Киева зафиксировал такие показатели.

Сеть SOCAR:

Ціни на АЗС у Києві 6 квітня
Цены на АЗС SOCAR 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • NANO 95 — 78,99 грн/л;
  • А-95 — 74,99 грн/л;
  • NANO 100 — 84,99 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;
  • LPG (Газ) — 48,98 грн/л.

Сеть ОККО:

Ціни на паливо в Києві 6 квітня
Цены на АЗС "ОККО" в Киеве 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 100 — 86,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л;
  • Pulls ДТ — 95,00 грн/л;
  • ДТ Евро — 92,00 грн/л;
  • AdBlue — 49,99 грн/л.

Сеть UPG:

Цены на АЗС UPG в Киеве 6 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 82,40 грн/л;
  • upg 95 — 76,40 грн/л;
  • А-95 — 73,40 грн/л;
  • Euro ДТ — 90,90 грн/л.

По сравнению с данными за пятницу, 3 апреля, на заправках ОККО бензин Pulls 95 подорожал на 1,90 грн, а обычный А-95 — на 1,90 грн за литр. Самое существенное подорожание есть на дизельное топливо: стандартное ДТ в этой сети выросло на 2,10 грн, а премиальное Pulls ДТ — на 2,10 грн.

Похожая тенденция наблюдается и в сети UPG, где цена на А-95 поднялась на 1,50 грн, а на дизель — на целых 3 гривны за литр.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Киеве начали работы по демонтажу колеса обозрения на Подоле. Такое решение приняли из-за того, что конструкция имела неудовлетворительное техническое состояние и ряд нарушений в эксплуатации.

Также синоптики объяснили, какая будет погода в Киеве в понедельник, 6 апреля. В столице будут дожди и сильный ветер.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
