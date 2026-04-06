Дизель подорожчав у Києві на 3 гривні за вихідні: ціни на АЗС

За вихідні вартість пального на провідних заправках Києва станом на ранок 6 квітня помітно зросла. Найбільше здорожчання торкнулося дизельного пального та преміальних марок бензину, які на окремих станціях додали в ціні одразу по кілька гривень за літр.

Ціни на АЗС в Києві 6 квітня

Ситуація на ринку пального в столиці стабільно погіршується для гаманців автовласників. На ранок 6 квітня моніторинг цін на популярних АЗС Києва зафіксував такі показники.

Мережа SOCAR:

NANO 95 — 78,99 грн/л;

А-95 — 74,99 грн/л;

NANO 100 — 84,99 грн/л;

Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;

LPG (Газ) — 48,98 грн/л.

Мережа ОККО:

Pulls 100 — 86,90 грн/л;

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

Pulls ДП — 95,00 грн/л;

ДП Євро — 92,00 грн/л;

AdBlue — 49,99 грн/л.

Мережа UPG:

upg 100 — 82,40 грн/л;

upg 95 — 76,40 грн/л;

А-95 — 73,40 грн/л;

Euro ДП — 90,90 грн/л.

Порівняно з даними за п'ятницю, 3 квітня, на заправках ОККО бензин Pulls 95 подорожчав на 1,90 грн, а звичайний А-95 — на 1,90 грн за літр. Найсуттєвіше подорожчання є на дизельне пальне: стандартне ДП у цій мережі зросло на 2,10 грн, а преміальне Pulls ДП — на 2,10 грн.

Схожа тенденція спостерігається і в мережі UPG, де ціна на А-95 піднялася на 1,50 грн, а на дизель — на цілих 3 гривні за літр.

