Дизель подорожчав у Києві на 3 гривні за вихідні: ціни на АЗС

Дизель подорожчав у Києві на 3 гривні за вихідні: ціни на АЗС

Дата публікації: 6 квітня 2026 09:27
Дизель подорожчав у Києві на 3 гривні за вихідні: ціни на АЗС
Стела з цінами на АЗС SOCAR в Києві 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

За вихідні вартість пального на провідних заправках Києва станом на ранок 6 квітня помітно зросла. Найбільше здорожчання торкнулося дизельного пального та преміальних марок бензину, які на окремих станціях додали в ціні одразу по кілька гривень за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС в Києві 6 квітня

Ситуація на ринку пального в столиці стабільно погіршується для гаманців автовласників. На ранок 6 квітня моніторинг цін на популярних АЗС Києва зафіксував такі показники.

Мережа SOCAR:

Ціни на АЗС у Києві 6 квітня
Ціни на АЗС SOCAR 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • NANO 95 — 78,99 грн/л;
  • А-95 — 74,99 грн/л;
  • NANO 100 — 84,99 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;
  • LPG (Газ) — 48,98 грн/л.

Мережа ОККО:

Читайте також:
Ціни на паливо в Києві 6 квітня
Ціни на АЗС "ОККО" в Києві 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 100 — 86,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л;
  • Pulls ДП — 95,00 грн/л;
  • ДП Євро — 92,00 грн/л;
  • AdBlue — 49,99 грн/л.

Мережа UPG:

Ціни на АЗС UPG в Києві 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • upg 100 — 82,40 грн/л;
  • upg 95 — 76,40 грн/л;
  • А-95 — 73,40 грн/л;
  • Euro ДП — 90,90 грн/л.

Порівняно з даними за п'ятницю, 3 квітня, на заправках ОККО бензин Pulls 95 подорожчав на 1,90 грн, а звичайний А-95 — на 1,90 грн за літр. Найсуттєвіше подорожчання є на дизельне пальне: стандартне ДП у цій мережі зросло на 2,10 грн, а преміальне Pulls ДП — на 2,10 грн.

Схожа тенденція спостерігається і в мережі UPG, де ціна на А-95 піднялася на 1,50 грн, а на дизель — на цілих 3 гривні за літр

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у Києві почали роботи з демонтажу колеса огляду на Подолі. Таке рішення прийняли через те, що конструкція мала незадовільний технічний стан та низку порушень в експлуатації.

Також синоптики пояснили, яка буде погода в Києві у понеділок, 6 квітня. У столиці будуть дощі та сильний вітер.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
