Автобус в Киеве. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

Общественный транспорт — элемент социальной мобильности. Во время войны необходимо, чтобы он был бесплатным, ведь социальная мобильность не должна зависеть от того, есть ли у человека деньги.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" 12 ноября заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Пример Харькова

Эксперт отметил, что в Харькове, который расположен в 25 километрах от линии фронта, люди не платят за проезд в общественном транспорте.

"Даже без специального решения правительства можно было ввести такой режим (бесплатного общественного транспорта, — Ред.), но считаю, что это также относится к компетенции местных органов власти. Центральная власть может помогать, но принуждать к этому — уже нарушение определенной субординации", — заявил Алексей Кущ.

Кто должен отвечать за ситуацию в транспортной сфере

По мнению финансового аналитика, ответственность за ситуацию в транспортной сфере несут как центральные, так и городские власти. Он отметил, что деньги из городского бюджета часто тратятся не на насущные нужды. Например, во время войны во многих районах столицы укладывают асфальт.

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В то же время город не отвечает за систему противовоздушной обороны и не должен ее создавать: это уже полномочия центральных властей. Кроме того, городские власти не могут прогнозировать, когда враг нанесет удары по мостам. Именно центральные власти должны давать определенные сигналы местным властям.

Какими должны быть сигналы от центральных властей:

информация о продолжительности войны: необходимо четко указывать сроки разрешения, ухудшения или улучшения ситуации с безопасностью;

информация о возможных ударах, в частности по мостам;

оказание городам поддержки в области транспорта.

Как улучшить транспортную ситуацию в условиях войны

Алексей Кущ отметил, что улучшить ситуацию на дорогах в Киеве можно с помощью понтонных мостов. Это позволит снизить нагрузку на транспортную систему столицы.

"Разверните понтонный мост для грузового транспорта, то есть переведите грузовой транспорт на понтонный мост. Можно развернуть хотя бы два понтонных моста", — посоветовал эксперт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Владимира Крейденко сообщал, что в Киеве начали возводить понтонные мосты. Завершить строительство планируют в течение 3–4 месяцев. На эти работы из спецфонда выделили 1,2 миллиарда гривен, а еще миллиард гривен предоставит город.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника писал, что в Киеве планируют построить два новых моста через Днепр. На данный момент продолжаются подготовительные работы. Завершить строительство должны до конца февраля 2027 года.