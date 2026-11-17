Автобус у Києві. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

Громадський транспорт — елемент соціальної мобільності. Під час війни потрібно, що він був безкоштовним, адже соціальна мобільність не має залежати від того, чи має людина гроші.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" 12 листопада заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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Приклад Харкова

Експерт зазначив, що в Харкові, який розташований за 25 кілометрів від лінії фронту, люди не платять за проїзд у громадському транспорті.

"Навіть без спеціального рішення уряду можна було застосувати такий режим (безкоштовного громадського транспорту, — Ред.), але вважаю, що це також відноситься до компетенції місцевих органів влади. Центральна влада може допомогати, але примушувати це робити — уже порушення певної субординації", — заявив Олексій Кущ.

Хто має відповідати за транспортну ситуацію

На думку фінансового аналітика, відповідальними за ситуацію у транспортній сфері є і центральна, і міська влада. Він зазначив, що гроші з міського бюджету часто йдуть не на нагальні потреби. Наприклад, під час війни в багатьох районах столиці перекладають асфальт.

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Водночас місто не відповідає за систему протиповітряної оборони та не має її створювати: це вже повноваження центральної влади. Крім того, міська влада не може прогнозувати, коли ворог завдасть ударів по мостах. Саме центральна влада має давати певні сигнали для місцевих влад.

Які мають бути сигнали від центральної влади:

інформація про тривалість війни: треба чітко зазначати строки вирішення, погіршення або покращення безпекової ситуації;

інформація про можливі удари, зокрема по мостах;

надання містам підтримки у транспортуванні.

Як покращити транспортну ситуацію в умовах війни

Олексій Кущ зазначив, що покращити ситуацію на дорогах у Києві можна за допомогою понтонних мостів. Це дозволить зменшити навантаження на транспортну систему столиці.

"Розгорніть понтонний міст для вантажного транспорту, тобто переведіть вантажний транспорт на понтонний міст. Хоча б два понтонних мости можна розгорнути", — порадив експерт.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Володимира Крейденка повідомляв, що в Києві почали зводити понтонні мости. Завершити будівництво планують упродовж 3–4 місяців. 1,2 мільярда гривень виділили на ці роботи зі спецфонду, а ще мільярд гривень надасть місто.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника писав, що в Києві планують облаштувати два нових мости через Дніпро. Наразі тривають підготовчі роботи. Завершити будівництво мають до кінця лютого 2027 року.