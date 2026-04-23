Должны были стрелять на поражение: Выговский высказался о полицейских в Киеве

Полиция и КОРД готовит штурм супермаркета 18 апреля, где террорист взял в заложники людей. Фото: REUTERS/Stringer

Кровавый теракт в столице, произошедший 18 апреля, привел к радикальным изменениям в руководстве патрульной полиции. Евгений Жуков, возглавлявший департамент более десяти лет, покинул свой пост на фоне громкого скандала вокруг действий его подчиненных. Иван Выговский отметил, что отставка стала результатом совместного решения, инициированного самим Жуковым, который признал политическую ответственность за провал офицеров на месте происшествия.

Об этом Иван Выговский рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Иван Выговский высказался как надо было отработать теракт полицейским

Наибольший резонанс вызвало поведение экипажа, который первым столкнулся со стрелком. Видеодоказательства, которые сначала появились в социальных сетях, а впоследствии были подтверждены записями с нагрудных камер, опровергли версию о том, что полицейские якобы отошли за медикаментами.

"Мы всегда делаем работу над ошибками. Мы посмотрели на эту ситуацию и поняли, что есть определенные недоработки, в том числе именно со стороны действий полицейских. Дело не в том, что они просто побежали, есть внутренние протоколы и они их не придерживались. Мы это сейчас разбираем. Общество возмутило, что они оставили этого мальчика одного, хотя Жуков на брифинге говорил, что патрульная побежала за аптечкой. В это время, как раз в эту секунду началась стрельба, и они просто побежали. Но то, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно — это проблема. Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", — констатировал Иван Выговский.

Когда террорист забаррикадировался, силовики пытались избежать дальнейших жертв через диалог. В течение почти часа переговорщица пыталась выяснить намерения убийцы, но тот вел себя неадекватно.

Читайте также:

"Каких-то особых требований не было. Он просил: "Дайте мне одного полицейского, я поговорю с ним". Соответственно, наша переговорщица начала с ним разговор. Но он не сказал ничего конкретного. Оружие направлял в сторону людей. Ну и вообще не понятно было, чего он хочет. Поэтому было принято решение провести ликвидацию", — пояснил глава Нацполиции.

Финальная фаза операции была реализована бойцами КОРДа. Пока преступник отвлекался на переговоры, спецназовцы реализовали план проникновения через черный ход и профессионально обезвредили террориста, прекратив угрозу для окружающих.

Как писал ранее Новини.LIVE, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что сначала полицейские ехали на вызов из-за жалоб на хулиганство. Стрелок выстрелил в соседа на фоне бытовой ссоры.

Отдельно Иван Выговский рассказал о психологическом портрете террориста. Он является уроженцем Москвы, служил в Одесской области и последние несколько лет проживал в столице. Правоохранители обнаружили, что мужчина нередко высказывался с пророссийскими тезисами и вообще вел себя неадекватно. Он имел неоднократно конфликты с окружающими.