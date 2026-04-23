Мали стріляти на ураження: Вигівський висловився про поліцейських в Києві

Поліція та КОРД готує штурм супермаркету 18 квітня, де терорист взяв у заручники людей. Фото: REUTERS/Stringer

Кривавий теракт у столиці, що стався 18 квітня, призвів до радикальних змін у керівництві патрульної поліції. Євген Жуков, який очолював департамент понад десять років, залишив свою посаду на тлі гучного скандалу навколо дій його підлеглих. Іван Вигівський зазначив, що відставка стала результатом спільного рішення, ініційованого самим Жуковим, який визнав політичну відповідальність за провал офіцерів на місці події.

Про це Іван Вигівський розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Іван Вигівський висловився як треба було відпрацювати теракт поліцейським

Найбільший резонанс викликала поведінка екіпажу, що першим зіткнувся зі стрільцем. Відеодокази, які спершу з'явилися у соціальних мережах, а згодом були підтверджені записами з нагрудних камер, спростували версію про те, що поліцейські нібито відійшли за медикаментами.

"Ми завжди робимо роботу над помилками. Ми подивилися на цю ситуацію і зрозуміли, що є певні недопрацювання, в тому числі саме з боку дій поліцейських. Справа не в тому, що вони просто побігли, є внутрішні протоколи і вони їх не дотримались. Ми це зараз розбираємо. Суспільство обурило, що вони залишили цього хлопчика одного, хоча Жуков на брифінгу говорив, що патрульна побігла за аптечкою. У цей час, якраз в цю секунду почалася стрільба, і вони просто побігли. Але те, що вони не врятували дитину, те, що вони вчинили так ганебно і неправильно – це проблема. Вони мали допомогти дитині та застосувати зброю відносно стрільця", — констатував Іван Вигівський.

Коли терорист забарикадувався, силовики намагалися уникнути подальших жертв через діалог. Протягом майже години перемовниця намагалася з'ясувати наміри вбивці, але той поводився неадекватно.

"Якихось особливих вимог не було. Він просив: "Дайте мені одного поліцейського, я поговорю з ним". Відповідно, наша перемовниця почала з ним розмову. Але він не сказав нічого конкретного. Зброю направляв у бік людей. Ну і взагалі не зрозуміло було, чого він хоче. Тому було прийняте рішення провести ліквідацію", — пояснив голова Нацполіції.

Фінальна фаза операції була реалізована бійцями КОРДу. Поки злочинець відволікався на переговори, спецпризначенці реалізували план проникнення через чорний хід і професійно знешкодили терориста, припинивши загрозу для оточуючих.

Як писав раніше Новини.LIVE, очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що спочатку поліцейські їхали на виклик через скарги на хуліганство. Стрілець вистрілив у сусіда на тлі побутової сварки.

Окремо Іван Вигівський розповів про психологічний портрет терориста. Він є уродженцем Москви, служив в Одеській області та останні кілька років проживав у столиці. Правоохоронці виявили, що чоловік нерідко висловлювався з проросійськими тезами та й загалом поводився неадекватно. Він мав неодноразово конфлікти з оточуючими.