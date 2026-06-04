Доступ к частным укрытиям: от Рады требуют изменить закон

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевляне часто сталкиваются с проблемой закрытых укрытий, которые находятся в частной собственности. Поэтому этот вопрос требует срочного законодательного урегулирования на государственном уровне. Право собственности четко защищено Конституцией, поэтому порядок его ограничения в условиях войны должен определять исключительно закон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата Киевсовета Тараса Козака в эфире "Київського часу".

Конфликты из-за запертых дверей

Владельцы помещений часто закрывают свои объекты, а люди во время тревоги оказываются на улице под бомбами. Это потому, что никаких четких правил для таких мест до сих пор нет в законах.

"До тех пор, пока четко не будет понятна норма, как пользоваться частным помещением, как пользоваться местами общего пользования, если они закрыты, эта проблема будет оставаться", — отметил Тарас Козак.

Ожидание решений от Верховной Рады

Он отметил, что местная власть ничего не может сделать без новых законов от парламента.

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Хотя право частной собственности и защищено Конституцией, однако порядок ее использования в условиях войны должен быть определен отдельным законом, считает депутат.

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