Доступ до приватних укриттів: від Ради вимагають змінити закон

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Кияни часто стикаються із проблемою зачинених укриттів, які знаходяться у приватній власності. Тому це питання потребує термінового законодавчого врегулювання на державному рівні. Право власності чітко захищене Конституцією, тому порядок його обмеження в умовах війни має визначати виключно закон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву депутата Київради Тараса Козака в ефірі "Київського часу".

Конфлікти через замкнені двері

Власники приміщень часто закривають свої об'єкти, а люди під час тривоги опиняються на вулиці під бомбами. Це тому, що жодних чітких правил для таких місць досі немає в законах.

"До того часу, поки чітко не буде зрозуміла норма, як користуватися приватним приміщенням, як користуватися місцями загального користування, якщо вони зачинені, ця проблема залишатиметься", — зазначив Тарас Козак.

Очікування рішень від Верховної Ради

Він наголосив, що місцева влада нічого не може зробити без нових законів від парламенту.

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Народні депутати мають прописати правила, а Кабмін після цього випустить чіткі інструкції для контролю сховищ. Тільки тоді з'явиться реальна можливість штрафувати чи карати бізнес за зачинені під час обстрілів двері.

Хоча право приватної власності і захищене Конституцією, однак порядок її використання в умовах війни має бути визначений окремим законом, вважає депутат.

Раніше Новини.LIVE писали, що за словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, росіяни зараз намагаються хоч якось компенсувати постійні невдачі на фронті за рахунок жорстокого терору та обстрілів цивільного населення.

Також ми писали, що під час обстрілу 24 травня росіяни пошкодили 14 культурних пам'яток. Зокрема, йдеться про Національний художній музей, бібліотеку Ярослава Мудрого та Український дім.