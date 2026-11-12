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Главная Киев Дрон попал в жилой дом в Киеве: число жертв возросло

Дрон попал в жилой дом в Киеве: число жертв возросло

Ua ru
12 ноября 2026 10:39
Репортаж
Атака дрона на Киев: попадание в многоэтажный дом в Соломенском районе ГСЧС Украины
Спасатель помогает вывести пожилую женщину. Фото: ГСЧС Украины

В Киеве увеличилось число пострадавших в результате попадания российского дрона в жилой дом. В Соломенском районе 12 ноября обрушился перекрытие на пятом этаже, одна женщина погибла. В настоящее время медики оказывают помощь пяти раненым жильцам, а спасатели тушат огонь и разбирают тлеющие обломки.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Удар по жилому дому в Соломенском районе Киева

Российский беспилотник нанес прицельный удар по жилой застройке столицы. В Соломенском районе вражеский дрон попал непосредственно в многоэтажку. Журналистка Диана Шликова в эфире программы «Утро.LIVE» сообщила, что удар пришелся именно на жилую часть дома.

Солом'янський район атака
Разрушение дома в результате взрыва дрона. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В результате атаки сразу на четырёх этажах, в частности, с третьего по шестой, разразился масштабный пожар. Наибольшие повреждения получил пятый этаж, где зафиксировано частичное разрушение строительных конструкций.

Атака на Київ 12 листопада
Экстренные службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Атака привела к невосполнимым потерям среди жильцов дома. Жертвой вражеского удара стала 44-летняя женщина, которая погибла на месте. КГГА выразила соболезнования родным и близким погибшей киевлянки.

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Солом'янський район приліт по будинку
Тело погибшей. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Число раненых постепенно росло. Сначала было известно лишь об одном пострадавшем, впоследствии их число увеличилось до двух. По состоянию на 09:30 специалисты зафиксировали уже пятерых раненых. Всем им медики оперативно оказывают необходимую помощь.

Солом'янський район приліт дрона
Последствия атаки на Соломенский район. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Разрушения не ограничились только многоэтажкой. От взрыва серьезно пострадала расположенная рядом детская площадка. Осколки бетона и конструкций разлетелись на проезжую часть возле дома.

Атака дрона по Солом'янському району
Обломки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

На месте попадания развернули работу все экстренные службы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 12 ноября жители Киева проснулись от громких взрывов. Российские войска в очередной раз нанесли удар по столице баллистическими ракетами.

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Ранее в Оболонском районе Киева установили первое мобильное укрытие, приобретённое на средства городского бюджета. Бетонный модуль оборудовали возле остановки "Проспект Владимира Ивасюка" в сторону Троещины.

Киев обстрелы дроны война в Украине разрушения Соломенский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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