Рятувальник допомагає вивести літню жінку. Фото: ДСНС України

У Києві зросла кількість постраждалих через влучання російського дрона у житловий будинок. У Солом'янському районі, 12 листопада, зруйновано перекриття на п'ятому поверсі, одна жінка загинула. Наразі медики надають допомогу п'ятьом пораненим мешканцям, а надзвичайники приборкують вогонь та розбирають тліючі уламки.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Удар по житловій будівлі в Солом'янському районі Києва

Російський безпілотник прицільно вдарив по житловій забудові столиці. У Солом'янському районі ворожий дрон влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Журналістка Діана Шликова в ефірі програми Ранок.LIVE повідомила, що удар припав саме на житлову частину будинку.

Руйнування будинку внаслідок вибуху дрона. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок атаки одразу на чотирьох поверхах. Зокрема, з третього по шостий спалахнула масштабна пожежа. Найбільших пошкоджень зазнав п'ятий поверх, де зафіксовано часткове руйнування будівельних конструкцій.

Екстренні служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Атака призвела до непоправних втрат серед мешканців будинку. Жертвою ворожого удару стала 44-річна жінка, яка загинула на місці. КМДА висловила співчуття рідним та близьким загиблої киянки.

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Тіло загиблої людини. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Кількість поранених зростала поступово. Спочатку було відомо лише про одного постраждалого, згодом їхня кількість збільшилася до двох. Станом на 09:30 фахівці зафіксували вже п'ятьох травмованих осіб. Усім їм медики оперативно надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Солом'янскьий район. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Руйнування не обмежилися лише багатоповерхівкою. Від вибуху серйозно постраждав розташований поруч дитячий майданчик. Уламки бетону та конструкцій розлетілися на проїжджу частину біля будинку.

Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місці влучання розгорнули роботу всі екстрені служби. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 12 листопада мешканці Києва прокинулися від гучних вибухів. Російські війська вкотре вдарили по столиці балістичними ракетами.

Через руйнування енергомереж після ворожих обстрілів у Києві виник гострий дефіцит електрики, тож влада тимчасово знеструмила вуличні ліхтарі. Така економія допомагає тримати світло на критично важливих об'єктах столиці, а живлення зберегли лише для мереж, до яких під'єднані сирени повітряної тривоги.

Раніше в Оболонському районі Києва встановили перше мобільне укриття, куплене за гроші міського бюджету. Бетонний модуль облаштували біля зупинки "Проспект Володимира Івасюка" у бік Троєщини.