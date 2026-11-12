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Головна Київ Дрон влучив у житловий будинок Києва: кількість жертв зросла

Дрон влучив у житловий будинок Києва: кількість жертв зросла

Ua ru
12 листопада 2026 10:39
Репортаж
Атака дрона на Київ: влучання у багатоповерхівку в Соломʼянському районі ДСНС України
Рятувальник допомагає вивести літню жінку. Фото: ДСНС України

У Києві зросла кількість постраждалих через влучання російського дрона у житловий будинок. У Солом'янському районі, 12 листопада, зруйновано перекриття на п'ятому поверсі, одна жінка загинула. Наразі медики надають допомогу п'ятьом пораненим мешканцям, а надзвичайники приборкують вогонь та розбирають тліючі уламки.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Удар по житловій будівлі в Солом'янському районі Києва

Російський безпілотник прицільно вдарив по житловій забудові столиці. У Солом'янському районі ворожий дрон влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Журналістка Діана Шликова в ефірі програми Ранок.LIVE повідомила, що удар припав саме на житлову частину будинку.

Солом'янський район атака
Руйнування будинку внаслідок вибуху дрона. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок атаки одразу на чотирьох поверхах. Зокрема, з третього по шостий спалахнула масштабна пожежа. Найбільших пошкоджень зазнав п'ятий поверх, де зафіксовано часткове руйнування будівельних конструкцій.

Атака на Київ 12 листопада
Екстренні служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Атака призвела до непоправних втрат серед мешканців будинку. Жертвою ворожого удару стала 44-річна жінка, яка загинула на місці. КМДА висловила співчуття рідним та близьким загиблої киянки.

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Солом'янський район приліт по будинку
Тіло загиблої людини. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Кількість поранених зростала поступово. Спочатку було відомо лише про одного постраждалого, згодом їхня кількість збільшилася до двох. Станом на 09:30 фахівці зафіксували вже п'ятьох травмованих осіб. Усім їм медики оперативно надають необхідну допомогу.

Солом'янський район приліт дрона
Наслідки атаки на Солом'янскьий район. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Руйнування не обмежилися лише багатоповерхівкою. Від вибуху серйозно постраждав розташований поруч дитячий майданчик. Уламки бетону та конструкцій розлетілися на проїжджу частину біля будинку.

Атака дрона по Солом'янському району
Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місці влучання розгорнули роботу всі екстрені служби. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 12 листопада мешканці Києва прокинулися від гучних вибухів. Російські війська вкотре вдарили по столиці балістичними ракетами.

Через руйнування енергомереж після ворожих обстрілів у Києві виник гострий дефіцит електрики, тож влада тимчасово знеструмила вуличні ліхтарі. Така економія допомагає тримати світло на критично важливих об'єктах столиці, а живлення зберегли лише для мереж, до яких під'єднані сирени повітряної тривоги.

Раніше в Оболонському районі Києва встановили перше мобільне укриття, куплене за гроші міського бюджету. Бетонний модуль облаштували біля зупинки "Проспект Володимира Івасюка" у бік Троєщини.

Київ обстріли дрони війна в Україні руйнування Солом'янський район
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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