Україна
Дрон влетел в палату больницы в Киеве — известны подробности

Дрон влетел в палату больницы в Киеве — известны подробности

Дата публикации 5 января 2026 11:05
Удар по больнице в Киеве — директор медучреждения рассказала детали
Транспортировка пациента. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате ночной атаки российского дрона было повреждено частное медицинское учреждение. Удар пришелся непосредственно на палату стационара, в которой находился пациент. Мужчина в возрасте 30 лет погиб прямо на месте.

Об этом Новини.LIVE сообщила директор поврежденной атакой РФ клиники Маргарита Малеваная.

Читайте также:

Россия ударила дроном по больнице в Киеве

"Мы узнали, что в клинику был прямой прилет. На втором этаже целое крыло попало в одну палату, но там повреждения всего крыла идут. Выглядит это ужасно, но на самом деле это такие мелочи по сравнению с тем, что, к сожалению, один пациент погиб, как раз пациент который находился в этой палате. Что ужаснее, что это был молодой человек, молодой человек, пациент 30 лет", — сообщила Маргарита Малеваная.

Как сообщила директор клиники, взрывом разрушено крыло второго этажа здания. На момент попадания в стационаре находились 26 пациентов. После атаки 25 из них эвакуировали и перевели в другие медицинские учреждения столицы. Сейчас все пациенты находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное, лечение продолжается.

По словам руководительницы заведения, большинство пострадавших получили незначительные повреждения или надышались продуктами горения. Масштабного пожара в здании не было, однако после взрыва помещение быстро заполнилось дымом, что вызвало панику среди людей.

Предварительно установлено, что несущие конструкции больницы не получили повреждений, крыша также уцелела. Сейчас в медучреждении оценивают нанесенный ущерб и масштабы разрушений.

Напомним, в Киеве в результате атаки России по больнице травмировались четверо пациентов.

В ГСЧС аргументировали, почему попадание "Шахеда" в больницу в Киеве не было случайностью.

Также на российский удар по медучреждению в столице отреагировал президент Владимир Зеленский.

