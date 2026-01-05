Відео
Головна Київ Дрон влетів у палату лікарні в Києві — відомі нові подробиці

Дрон влетів у палату лікарні в Києві — відомі нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:05
Удар по лікарні в Києві — директорка медзакладу розповіла деталі
Транспортування пацієнта. Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок нічної атаки російського дрона було пошкоджено приватний медичний заклад. Удар припав безпосередньо на палату стаціонару, в якій перебував пацієнт. Чоловік віком 30 років загинув прямо на місці.

Про це Новини.LIVE повідомила директорка пошкодженої атакою РФ клініки Маргарита Мальована.

Читайте також:

Росія вдарила дроном по лікарні в Києві

"Ми дізналися, що в клініку був прямий прильот. На другому поверсі ціле крило попало в одну палату, але там пошкодження всього крила йдуть. Виглядає це жахливо, але насправді це такі дрібниці порівняно з тим, що, на жаль, один пацієнт загинув, якраз пацієнт який знаходився в цій палаті. Що жахливіше, що це була молода людина, молода особа, пацієнт 30 років", — повідомила Маргарита Мальована.

Як повідомила директорка клініки, вибухом зруйновано крило другого поверху будівлі. На момент влучання в стаціонарі перебували 26 пацієнтів. Після атаки 25 з них евакуювали та перевели до інших медичних закладів столиці. Зараз усі пацієнти перебувають під наглядом лікарів, їхній стан стабільний, лікування триває.

За словами керівниці закладу, більшість постраждалих зазнали незначних ушкоджень або надихалися продуктами горіння. Масштабної пожежі в будівлі не було, однак після вибуху приміщення швидко заповнилося димом, що спричинило паніку серед людей.

Попередньо встановлено, що несучі конструкції лікарні не зазнали пошкоджень, дах також уцілів. Наразі в медзакладі оцінюють завдані збитки та масштаби руйнувань.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки Росії по лікарні травмувалося четверо пацієнтів

В ДСНС аргументували, чому влучання "Шахеда" в лікарню в Києві не було випадковістю.

Також на російський удар по медзакладу в столиці відреагував президент Володимир Зеленський

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
