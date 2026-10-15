Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев ДТЭК обнародовал графики отключений электроэнергии на Киевщине на завтра

ДТЭК обнародовал графики отключений электроэнергии на Киевщине на завтра

Ua ru
15 октября 2026 22:44
Отключение электричества в Киевской области 16 октября: графики ДТЭК
Сотрудники ДТЭК восстанавливают электроснабжение. Фото: ДТЭК

В пятницу, 16 октября, в Киевской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии, которые предусматривают ограничения для всех 12 подочередей потребителей. В зависимости от подочереди свет будут отключать один или два раза в сутки, причем самые продолжительные отключения запланированы для подочереди 5.1, которая в общей сложности останется без электроснабжения на восемь часов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Реклама
Отключения света
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК
Отключения света
Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области 16 октября

По информации энергетиков, для потребителей первой и второй очередей основные ограничения придутся на вечерние часы. Часть подочередей также останется без электроэнергии утром.

Самые продолжительные отключения запланированы для подочереди 5.1 — восемь часов в течение суток. Потребители подочередей 4.1 и 4.2 останутся без электроэнергии на 6,5 часа.

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков будут оперативно сообщать об этом в своих ботах.

Читайте также:

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на правом берегу Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого графики стабилизационных отключений в части столицы временно не действовали.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки аварийные отключения света применили в пяти районах Киева. Без электроэнергии осталась часть потребителей на правом берегу столицы.

ДТЭК энергетика отключения света Электричество графики отключений света энергетики
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации