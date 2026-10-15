Отключение электричества в Киевской области 16 октября: графики ДТЭК

Сотрудники ДТЭК восстанавливают электроснабжение. Фото: ДТЭК

В пятницу, 16 октября, в Киевской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии, которые предусматривают ограничения для всех 12 подочередей потребителей. В зависимости от подочереди свет будут отключать один или два раза в сутки, причем самые продолжительные отключения запланированы для подочереди 5.1, которая в общей сложности останется без электроснабжения на восемь часов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области 16 октября

По информации энергетиков, для потребителей первой и второй очередей основные ограничения придутся на вечерние часы. Часть подочередей также останется без электроэнергии утром.

Самые продолжительные отключения запланированы для подочереди 5.1 — восемь часов в течение суток. Потребители подочередей 4.1 и 4.2 останутся без электроэнергии на 6,5 часа.

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков будут оперативно сообщать об этом в своих ботах.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что на правом берегу Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого графики стабилизационных отключений в части столицы временно не действовали.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки аварийные отключения света применили в пяти районах Киева. Без электроэнергии осталась часть потребителей на правом берегу столицы.