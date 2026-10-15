Відключення світла на Київщині 16 жовтня: графіки ДТЕК для всіх черг

Працівники ДТЕК відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 16 жовтня, у Київській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії, які передбачають обмеження для всіх 12 підчерг споживачів. Залежно від підчерги світло вимикатимуть один або два рази на добу, причому найтриваліші знеструмлення заплановані для підчерги 5.1, яка загалом залишатиметься без електропостачання вісім годин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на Київщині 16 жовтня

За інформацією енергетиків, для споживачів першої та другої черг основні обмеження припадатимуть на вечірні години. Частина підчерг також залишатиметься без електроенергії вранці.

Найдовші відключення заплановані для підчерги 5.1 — вісім годин протягом доби. Споживачі підчерг 4.1 та 4.2 залишатимуться без електроенергії по 6,5 години.

У ДТЕК зазначили, що в разі змін графіків оперативно повідомлятимуть про це у своїх ботах.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на правому березі Києва запровадили аварійні відключення електроенергії. Через це графіки стабілізаційних відключень у частині столиці тимчасово не діяли.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської атаки аварійні відключення світла застосували у п'яти районах Києва. Без електроенергії залишилася частина споживачів на правому березі столиці.