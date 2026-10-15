Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на Київщині на завтра

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на Київщині на завтра

Ua ru
15 жовтня 2026 22:44
Відключення світла на Київщині 16 жовтня: графіки ДТЕК для всіх черг
Працівники ДТЕК відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 16 жовтня, у Київській області діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії, які передбачають обмеження для всіх 12 підчерг споживачів. Залежно від підчерги світло вимикатимуть один або два рази на добу, причому найтриваліші знеструмлення заплановані для підчерги 5.1, яка загалом залишатиметься без електропостачання вісім годин.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Реклама
Отключения света
Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК
Отключения света
Графіки відключення світла на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на Київщині 16 жовтня

За інформацією енергетиків, для споживачів першої та другої черг основні обмеження припадатимуть на вечірні години. Частина підчерг також залишатиметься без електроенергії вранці.

Найдовші відключення заплановані для підчерги 5.1 — вісім годин протягом доби. Споживачі підчерг 4.1 та 4.2 залишатимуться без електроенергії по 6,5 години.

У ДТЕК зазначили, що в разі змін графіків оперативно повідомлятимуть про це у своїх ботах.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на правому березі Києва запровадили аварійні відключення електроенергії. Через це графіки стабілізаційних відключень у частині столиці тимчасово не діяли.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської атаки аварійні відключення світла застосували у п'яти районах Києва. Без електроенергії залишилася частина споживачів на правому березі столиці.

ДТЕК енергетика відключення світла Електрика графіки відключень світла енергетики
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації