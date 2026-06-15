ДТП на Соломенке: пассажирка рассказала о водителе за миг до аварии

ДТП в районе Караваевых Дач в Соломенском районе 5 июня. Фото: Нацполиция Киева

Пассажирка автомобиля Mercedes, который 5 июня врезался в подземный переход на Соломенке в Киеве, рассказала о поведении водителя Павла Пляшивцева непосредственно перед смертельной аварией. В автокатастрофе из-за опасных действий водителя погибли четверо пешеходов.

Об этом женщина рассказала журналистам "ТСН", передает Новини.LIVE.

Выжившая пассажирка подробно рассказала о действиях водителя за мгновение до автокатастрофы

Смертельное ДТП, всколыхнувшее Соломенский район Киева в пятницу, 5 июня, получило новые свидетельства. Тогда легковушка Mercedes на огромной скорости пыталась обогнать других участников дорожного движения по полосе, предназначенной для общественного транспорта, однако на плавном повороте водитель потерял контроль над машиной и врезался в подземный пешеходный переход, где находились люди. В результате этого сильного таранного удара погибли четыре человека, среди которых оказался и 12-летний Гриша Глушич, который как раз возвращался из школы домой.

Журналистам ТСН удалось пообщаться в медицинском учреждении с ключевым свидетелем этой трагедии Юлией Волковской, которая во время аварии находилась на пассажирском сиденье Mercedes. Женщина получила многочисленные переломы, перенесла сложное хирургическое вмешательство, в настоящее время полностью лишена возможности самостоятельно передвигаться и готовится к длительному периоду реабилитации.

Она рассказала, что накануне в больничной палате ее навестили родители погибшего мальчика. Стороны уже заключили соглашение с общим адвокатом, чтобы вместе требовать в суде максимально сурового наказания для виновника аварии.

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Юлия Волковская подробно описала первые минуты поездки и внезапное изменение поведения водителя Павла Пляшивцева. По ее словам, в начале общения мужчина казался абсолютно адекватным, сам инициировал разговор и даже шутил. Версию о том, что водитель пытался таким образом просто похвастаться перед своей спутницей, пострадавшая называет не совсем точной.

Женщина объяснила, что во время движения занималась своими делами и смотрела в экран мобильного телефона, поэтому не сразу заметила, что автомобиль мчится по городским улицам на бешеной скорости. Ситуация на дороге резко ухудшилась после того, как Пляшивцеву кто-то позвонил — он взял трубку в руки и больше не выпускал ее до самого момента столкновения, одновременно стремительно и неконтролируемо ускоряя транспортное средство.

Пассажирка подчеркнула, что водитель не терял сознания, как об этом могли предполагать ранее, и крепко держал руль, но сознательно игнорировал ее просьбы снизить скорость и прекратить опасные маневры на трассе. При этом Mercedes начал заносить.

Даже после того, как от сильного бокового удара оторвало правое наружное зеркало заднего вида, Пляшивцев никак не отреагировал на крики пассажирки с требованием немедленно остановить автомобиль. Через мгновение неуправляемый автомобиль уже несся в сторону заполненного людьми подземного перехода.

«Он сразу угадал, какого года рождения. Мы пошутили с детьми, он тоже шутил. Выехали, буквально несколько минут, и он начал разгонять машину. Я не знаю, для чего. Ехали так, в шахматном порядке, обгоняя, вот так. Ну, как в мультяшках или на гонках в игре. Я не обращала внимания, потому что мне нужно было ответить по дороге на звонок. Я наклонила голову. Ему тоже кто-то позвонил. Он взял телефон с панели. Больше я не помню, чтобы он его туда клал. Так он отвечал на звонок. А потом я обратила внимание, что у меня отлетело зеркало с моей стороны. И отлетает зеркало. Я говорю: «Что ты делаешь? Типа, останавливай». Он на меня не обращал внимания. Сознания он не терял. Никуда он не падал. Он держался за руль и не обращал на меня внимания. И тут я уже слышу, как машина ударяется. Я закрыла глаза. И уже я торможу собой», — вспомнила Юлия Волковская подробности автокатастрофы.

Новини.LIVE подробно информировали о том, что автомобиль Mercedes-Benz C300 на скорости около 150 км/ч влетел в подземный переход и убил четырех человек. Данная авария вызвала огромный резонанс в обществе. Виновником аварии оказался 49-летний руководитель религиозной общины. Как сообщил представитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, за этим автомобилем ранее было зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости, а сам водитель только в этом году стал участником двух других ДТП.

Адвокат семьи погибшего ребенка Надежда Чухраева и общественность возмущены тем, что систематические нарушения карались мягкими штрафами, которые не смогли остановить водителя. На фоне трагедии народный депутат Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE заявил, что Украина заняла первое место в Европе по уровню смертности в ДТП. Он подчеркнул, что устаревшее законодательство больше не сдерживает нарушителей, а промедление с реформами обходится человеческими жизнями.

В свою очередь, вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов в эфире «Киевского времени» отметил, что Украине нужно немедленно пересмотреть подходы к обучению будущих водителей, поскольку действующая система оценки навыков является неэффективной и не отражает реальной готовности человека к безопасному вождению на дорогах.