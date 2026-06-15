ДТП на Солом'янці: пасажирка розкрила дії воді за мить до зіткнення

ДТП в районі Караваєвих Дач у Солом'янському районі 5 червня. Фото: Нацполіція Києва

Пасажирка автомобіля Mercedes, який влетів у підземний перехід на Солом'янці у Києві, 5 червня, розкрила деталі поведінки водія Павла Пляшивцева перед моментом смертельної аварії. У автотрощі від небезпечних дій водія загинуло четверо пішоходів.

Про це жінка розповіла журналістам "ТСН", передає Новини.LIVE.

Вціліла пасажирка розповіла детально про дії водія за мить до автокатастрофи

Смертельна дорожньо-транспортна пригода, яка сколихнула Солом'янський район Києва у п'ятницю, 5 червня, отримала нові свідчення Тоді легковик Mercedes на величезній швидкості намагався здійснити обгін інших учасників дорожнього руху по смузі, призначеній для громадського транспорту, однак на плавному повороті водій втратив контроль над машиною та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували люди. Внаслідок цього жорсткого таранного удару загинули четверо осіб, серед яких опинився і 12-річний Гриша Глушич, який саме повертався зі школи додому.

Журналістам ТСН вдалося поспілкуватися у медичному закладі з ключовим свідком цієї трагедії Юлією Волковською, яка під час аварії перебувала на пасажирському сидінні Mercedes. Жінка зазнала численних переломів, перенесла складне хірургічне втручання, наразі повністю позбавлена можливості самостійно пересуватися і готується до тривалого періоду реабілітації.

Вона розповіла, що напередодні у лікарняній палаті її відвідали батьки загиблого хлопчика. Сторони вже уклали угоду зі спільним адвокатом, аби уже разом вимагати в суді максимально суворого покарання для винуватця аварії.

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Юлія Волковська детально описала перші хвилини поїздки та раптову зміну поведінки керманича Павла Пляшивцева. За її словами, на початку спілкування чоловік здавався абсолютно адекватним, сам ініціював розмову і навіть жартував. Версію про те, що водій намагався у такий спосіб просто похизуватися перед своєю супутницею, постраждала називає не зовсім точною.

Жінка пояснила, що під час руху займалася вдасними справами і дивилася в екран мобільного телефона, тому не відразу помітила, що автомобіль летить міськими вулицями на шаленій швидкості. Ситуація на дорозі різко погіршилася після того, як Пляшивцеву хтось зателефонував — він узяв слухавку до рук і більше не випускав її до самого моменту зіткнення, водночас стрімко і неконтрольовано прискорюючи транспортний засіб.

Пасажирка наголосила, що водій не втрачав свідомості, як про це могли припускати раніше, і міцно тримав кермо, але свідомо ігнорував її прохання знизити швидкість та припинити небезпечні маневри на трасі. При цьому Mercedes почав заносити.

Навіть після того, як від сильного бокового удару відірвало праве зовнішнє дзеркало заднього виду, Пляшивцев ніяк не зреагував на крики пасажирки з вимогою негайно зупинити автомобіль. За мить некероване авто вже несло в бік заповненого людьми підземного переходу.

"Він одразу відгадав, якого року народження. Ми пошуткували з дітей, він теж шуткував. Виїхали, буквально декілька хвилин, і він почав розганяти машину. Я не знаю, для чого. Їхали отак в шаховому порядку, обганяючи, ось так. Ну, як у мультиках або на гонках в грі. Я не звертала увагу, бо мені треба було відповісти по дорозі в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось подзвонив. Він забрав телефон з панелі. Більше я не пам'ятаю, щоб він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що у мене відлетіло дзеркало з моєї сторони. І відлітає дзеркало. Я кажу, що ти твориш? Типу, зупиняй. Він на мене не звертав уваги. Свідомості він не втрачав. Нікуди він не падав. Він тримався за руль і не звертав на мене уваги. І тут я вже чую, машину б'є. Я закрила очі. І вже я торможу собою", — згадала Юлія Волковська подробиці автокатастрофи.

Новини.LIVE детально інформували про те, що автомобіль Mercedes-Benz C300 на швидкості близько 150 км/год влетів у підземний перехід і вбив чотирьох людей. Дана аварія викликала величезний резонанс у суспільстві. Винуватцем аварії виявився 49-річний керівник релігійної громади. Як повідомив представник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за цим автомобілем раніше було зафіксовано 39 порушень ПДР переважно за перевищення швидкості, а сам водій лише цього року став учасником двох інших ДТП.

Адвокатка родини загиблої дитини Надія Чухраєва та громадськість обурені тим, що систематичні порушення каралися м'якими штрафами, які не змогли зупинити водія. На тлі трагедії народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що Україна посіла перше місце в Європі за рівнем смертності в ДТП. Він наголосив, що застаріле законодавство більше не стримує порушників і зволікання з реформами коштує людських життів.

Своєю чергою, віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов в ефірі "Київського часу" зазначив, що Україні потрібно негайно переглянути підходи до навчання майбутніх водіїв, оскільки чинна система оцінки навичок є неефективною і не відображає реальної готовності людини до безпечного керування на дорогах.