Ужасное ДТП в Киеве: перед смертельным таранным ударом автомобиль мчался со скоростью 150 км/ч

Смертельное ДТП в Киеве, произошедшее 5 июня 2026 года. Фото: Нацполиция/Facebook

Скорость автомобиля Mercedes-Benz, который 5 июня сбил четырех человек в Киеве, в момент аварии составляла примерно 150 километров в час, сообщила адвокат погибшего в ДТП мальчика Надежда Чухраева. Эксперты и чиновники уверены, что столица не способна побороть такую ужасную смертность на дорогах из-за отсутствия европейского плана мобильности и слишком мягких копеечных наказаний для нарушителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эфир программы "Київський час".

Штрафы за превышение скорости никого не пугают

Эксперт кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук заявил, что сейчас наказание за превышение скорости выглядит просто смешно и никого не пугает.

"Нарушение, которое больше всего убивает украинцев, стоит 170 гривен", — возмутился специалист.

По его мнению, власть совершает большую ошибку, когда строит посреди города фактически скоростные автобаны, где высокая скорость машин граничит с пешеходными переходами и остановками транспорта.

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Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач считает, что без полного изменения подхода к проектированию дорог смертельные аварии в Киеве будут продолжаться и дальше.

Вместо обычных перекрестков городу давно нужны современные безопасные кольца, которые естественным образом заставляют водителей снижать скорость.

"Некоторые исследования показывают, что это на 82% снижает количество ДТП", — пояснил чиновник.

Новини.LIVE ранее писали об ужасной аварии в Соломенском районе Киева, где машина влетела в подземный переход и убила воспитательницу, мальчика и двух полицейских.

Также мы сообщали, что адвокат Надежда Чухраева, представляющая семью погибшего в ДТП мальчика, требует существенно ужесточить наказание для водителей, введя крупные штрафы в размере 17 тысяч гривен и реальные краткосрочные аресты за повторное превышение скорости.

Еще мы рассказывали, что виновник этой ужасной аварии регулярно игнорировал правила дорожного движения, превышал скорость и уже имел десятки штрафов.