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Головна Київ Жахлива ДТП у Києві: авто перед смертельним тараном летіло 150 км/год

Жахлива ДТП у Києві: авто перед смертельним тараном летіло 150 км/год

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 20:28
Жахлива ДТП у Києві: авто перед смертельним тараном летіло 150 км/год
Смертельна ДТП у Києві, що сталася 5 червня 2026 року. Фото: Нацполіція/Facebook

Швидкість автомобіля Mercedes-Benz, який 5 червня вбив чотирьох людей в Києві, під час моменту аварії становила приблизно 150 кілометрів за годину, повідомила адвокатка загиблого в ДТП хлопчика Надія Чухраєва. Експерти та урядовці впевнені, що столиця не здатна побороти таку жахливу смертність на дорогах через відсутність європейського плану мобільності та через занадто м'які копійчані покарання для порушників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ефір програми "Київський час".

Штрафи за перевищення швидкості нікого не лякають

Експерт кампанії "За безпечні дороги" Микола Ільчук заявив, що зараз покарання за перевищення швидкості виглядає просто смішно і нікого не лякає.

"Порушення, яке найбільше вбиває українців, вартує 170 гривень", — обурився фахівець.

На його думку, влада робить велику помилку, коли будує посеред міста фактично швидкісні автобани, де висока швидкість машин межує з пішохідними переходами та зупинками транспорту.

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Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач вважає, що без повної зміни підходу до проєктування доріг смертельні аварії у Києві триватимуть і далі.

Замість звичайних перехресть місту давно потрібні сучасні безпечні кільця, які природним чином змушують водіїв скидати швидкість.

"Деякі дослідження говорять, що це на 82% зменшує кількість ДТП", — пояснив урядовець.

Новини.LIVE раніше писали про жахливу аварію у Солом'янському районі Києва, де машина влетіла у підземний перехід та вбила виховательку, хлопчика і двох поліцейських.

Також ми повідомляли, що адвокатка Надія Чухраєва, яка представляє родину загиблого у ДТП хлопчика, вимагає суттєво посилити покарання для водіїв, запровадивши великі штрафи у 17 тисяч гривень та реальні короткострокові арешти за повторне перевищення швидкості.

Ще ми розповідали, що винуватець цієї жахливої аварії регулярно ігнорував правила дорожнього руху, перевищував швидкість та вже мав десятки штрафів.

ДТП Київ швидкість авто
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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