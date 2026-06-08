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Главная Киев ДТП в переходе Киева: погибшая сделала фото на месте будущей смерти

ДТП в переходе Киева: погибшая сделала фото на месте будущей смерти

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 21:42
ДТП в переходе Киева: погибшая сделала фото на месте будущей смерти
Ирина Лазарева. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Трагическая авария в Киеве, виновник которой имел десятки штрафов за скорость, оборвала жизнь няни местного детского сада Ирины Лазаревой. Мама одной из воспитанниц обнародовала воспоминания о погибшей женщине, добавив ее последнее фото непосредственно из подземного перехода на Чоколовке, и объявила сбор средств для помощи ее одиноким пожилым родителям и ребенку с особыми потребностями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Натальи Березий.

В ДТП в Киеве у прохожей погибла воспитательница детского сада

Киевлянка, чья дочь ходила в детский сад, обнародовала щемящий пост о погибшей работнице заведения Ирине Лазаревой. К своему сообщению женщина добавила архивное фото Ирины, сделанное именно в том роковом подземном переходе, где впоследствии на нее смертельно наехал автомобиль виновника ДТП.

Ірина Лазарєва
Воспитательница детсада Ирина Лазарева четыре года назад сфотографировалась в том же переходе, где и погибла. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Мама воспитанницы вспоминает, что отдала ребенка в садик в полтора года и очень волновалась, однако именно Ирина помогла малышам адаптироваться. Женщина ежедневно присылала маме фото и видео малышей, заботилась о детях как о собственных, успокаивала и даже после перехода в другую группу продолжала дарить малышам мелкие подарки.

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Публикация мамы одного из воспитанников детсада. Фото: скриншот

"Она была очень доброй. Нежной. И в то же время - уставшей, как и многие люди, которые ежедневно работают с детьми в непростые времена. Но даже тогда в ней всегда оставалось место для тепла. Ирина погибла в этой аварии. Я не могу это принять. И не могу понять, как за такую жизнь может быть "наказание", которое даже не ощущается как справедливость", — рассказала женщина.

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Воспитательница Ирина Лазарева. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Гибель воспитательницы стала катастрофой не только для воспитанников садика, но и обрекла на тяжелые испытания ее ближайших родственников. Ирина Лазарева была единственной кормилицей в семье, и она сама воспитывала сына, который имеет особые потребности и нуждается в постоянном уходе, а также содержала двух пожилых родителей.

"У нее остался сын. У него есть особые потребности. Ирина воспитывала его сама. Также остались старенькие родители", — рассказала Наталья Березий.

Новини.LIVE освещали подробности резонансного смертельного ДТП в Киеве, которое произошло 5 июня и унесло жизни четырех человек прямо в подземном переходе. Кроме воспитательницы детсада, в смертоносной аварии в Киеве погибли еще двое сотрудников полиции и 12-летний мальчик.

Эта авария привлекла особое внимание из-за того, что виновник имел длительную историю нарушений — за ним официально числится 39 таких случаев. В частности, водитель регулярно игнорировал ограничения скорости, десятки соответствующих штрафов выписывались ему включительно с прошлым годом. Фигуранту избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права на внесение залога. Ему грозит тюремный срок до десяти лет с лишением водительских прав сроком до трех лет. Сейчас водитель находится в реанимации.

ДТП Киев смерть
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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