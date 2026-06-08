ДТП у переході Києва: загибла зробила фото на місці майбутньої смерті

Ірина Лазарєва. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Трагічна аварія в Києві, винуватець якої мав десятки штрафів за швидкість, обірвала життя няні місцевого дитячого садка Ірини Лазарєвої. Мама однієї з вихованок оприлюднила спогади про загиблу жінку, додавши її останнє фото безпосередньо з підземного переходу на Чоколівці, та оголосила збір коштів для допомоги її самотнім стареньким батькам і дитині з особливими потребами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост Наталії Березій.

У ДТП в Києві у перехожі загинула вихователька дитячого садка

Киянка, чия донька ходила до дитячого садка, оприлюднила щемливий пост про загиблу працівницю закладу Ірину Лазарєву. До свого допису жінка додала архівне фото Ірини, зроблене саме в тому фатальному підземному переході, де згодом на неї смертельно наїхав автомобіль винуватця ДТП.

Вихователька дитсадка Ірина Лазарєва чотири роки тому сфотографувалась у тому ж переході, де й загинула. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Мама вихованки згадує, що віддала дитину в садок у півтора року і дуже хвилювалася, проте саме Ірина допомогла малечі адаптуватися. Жінка щодня надсилала змамі фото та відео малечі, піклувалась про дітей як власних, заспокоювала і навіть після переходу в іншу групу продовжувала дарувати малюкам дрібні подарунки.

Публікація мами одного з вихованців дитсадка. Фото: скриншот

"Вона була дуже доброю. Ніжною. І водночас — втомленою, як і багато людей, які щодня працюють із дітьми в непрості часи. Але навіть тоді в ній завжди залишалося місце для тепла. Ірина загинула в цій аварії. Я не можу це прийняти. І не можу зрозуміти, як за таке життя може бути "покарання", яке навіть не відчувається як справедливість", — розповіла жінка.

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Вихователька Ірина Лазарєва. Фото: facebook.com/natasha.beresij

Загибель виховательки стала катастрофою не лише для вихованців садка, а й прирекла на важкі випробування її найближчих родичів. Ірина Лазарєва була єдиною годувальницею у родині,і вона сама виховувала сина, який має особливі потреби та потребує постійного догляду, а також утримувала двох стареньких батьків.

"У неї залишився син. У нього є особливі потреби. Ірина виховувала його сама. Також залишилися старенькі батьки", — розповіла Наталія Березій.

Новини.LIVE висвітлювали подробиці резонансної смертельної ДТП у Києві, що сталася 5 червня і забрала життя чотирьох людей прямо у підземному переході. Окрім виховательки дитсадка, у смертоносній аварії в Києві загинуло ще двоє працівників поліції та 12-річний хлопчик.

Ця аварія привернула особливу увагу через те, що винуватець мав тривалу історію порушень — за ним офіційно числиться 39 таких випадків. Зокрема, водій регулярно ігнорував обмеження швидкості, десятки відповідних штрафів виписувалися йому включно з минулим роком. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує тюремний строк до десяти років із позбавленням водійських прав терміном до трьох років. Наразі водій перебуває у реанімації.