Что будет с отоплением в Киеве: эксперт Станислав Игнатьев о ТЭЦ

Последствия российского удара по ТЭЦ в Киеве в 2025 году. Фото: УНИАН

Две трети Киева, преимущественно правый берег, зависят от трёх ТЭЦ. Из-за регулярных российских атак ситуация с отоплением становится критической, а восстановление станций повлечёт за собой убытки для бюджета. Эксперт Станислав Игнатьев объяснил, чем грозит уничтожение генерирующих мощностей и как это повлияет на водоснабжение.

Об этом энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев рассказал в эфире программы "Київський час".

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Угроза для Киева и проблемы с коммуникациями в случае ликвидации ТЭЦ

По его данным, от работы всего трех киевских ТЭЦ зависит теплоснабжение около двух третей города. В основном это касается правобережной части столицы, хотя в целом сеть дополняет большое количество как муниципальных, так и частных котельных.

Однако проблемы затрагивают и левый берег. Как рассказал специалист, недалеко от его места проживания в районе станции метро «Харьковская» расположен микрорайон из 1100 домов, которые столкнулись с отсутствием стабильной подачи электроэнергии и тепла.

Говоря о состоянии 5-й и 6-й теплоэлектроцентралей, Игнатьев отметил, что ситуация крайне сложная, а быстрое устранение последствий разрушений имеет очень мало шансов на реализацию. Дополнительным бременем станут финансовые последствия, ведь восстановительные проекты окажутся абсолютно убыточными для бюджета Киева.

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Специалист объяснил саму суть работы ТЭЦ, главной задачей которых является выработка электроэнергии путем сжигания мазута, угля или газа. По его словам, радиаторы в квартирах киевлян в течение отопительного сезона фактически выполняют роль системы охлаждения для этих масштабных энергетических объектов. Соответственно, потеря генерации напрямую сказывается на возможности обогрева жилых помещений.

Столичные власти имели план адаптации инфраструктуры, который предусматривал модернизацию ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Идея заключалась в их преобразовании в одну из крупнейших централизованных котельных в Европе. Эксперт подтверждает, что этот процесс действительно неплохо реализовывался, что он лично фиксировал во время работы в соответствующих комиссиях.

Также частично удалось улучшить ситуацию с подачей тепла для упомянутых 1100 домов на левом берегу. Однако российские военные отследили эти процессы и нанесли серию ударов, ухудшив ситуацию.

Новини.LIVE сообщали, что недостаточная готовность к зиме и регулярные российские обстрелы поставили Киев перед серьезной угрозой коммунального коллапса. В городе уже фиксируются перебои с электро- и водоснабжением, а также риски для стабильного отопления населения зимой.

Ситуацию критически обострила атака в ночь на 14 октября, когда враг нанес удары по всем трем киевским ТЭЦ, а также атаковал энергетику Киевской и Харьковской областей. В столице это нападение унесло жизни пяти человек, ещё 36 горожан получили ранения.

На фоне обострения ситуации Владимир Зеленский провел серию консультаций с участием силовиков, местных властей и предпринимателей. На встречах скоординировали меры по усилению обороны Киева, ускоренной реализации плана энергетической устойчивости и развертыванию комплексной помощи горожанам.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обвинения в возможном срыве отопительного сезона безосновательными, отметив, что тепло в дома еще вообще не подавали. В КГГА отмечают, что техническая подготовка завершена, но фактический старт сезона будет зависеть от погодных условий, имеющихся запасов топлива и дальнейших российских ударов.

Мэр Киева также привел статистику ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Если в 2022 году было зафиксировано 12 попаданий, в 2023-м — семь, а в 2024-м ударов удалось избежать, то в 2025 году зафиксировали уже 19 попаданий, а с начала 2026 года их количество приблизилось к 50. Кличко подчеркнул, что такие массированные разрушения затрудняют функционирование всей жизненно важной инфраструктуры, от которой зависит выживание мегаполиса.