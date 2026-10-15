Що буде з теплом у Києві: експерт Станіслав Ігнатьєв про ТЕЦ

Наслідки атаки Росії по ТЕЦ в Києві 2025 року. Фото: УНІАН

Дві третини Києва, переважно правий берег, залежать від трьох ТЕЦ. Через регулярні російські атаки ситуація з теплом стає критичною, а відновлення станцій обернеться збитками для бюджету. Експерт Станіслав Ігнатьєв пояснив, чим загрожує знищення генерації та як це вплине на водопостачання.

Про це енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Станіслав Ігнатьєв сказав в ефірі програми "Київський час".

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Загроза для Києва та проблеми з комунікаціями у разі знищення ТЕЦ

За його даними, від роботи лише трьох київських ТЕЦ залежить теплопостачання близько двох третин міста. Здебільшого це стосується правобережної частини столиці, хоча загалом мережу доповнює велика кількість як муніципальних, так і приватних котелень.

Проте проблеми торкаються й лівого берега. Як розповів фахівець, неподалік його місця проживання в районі станції метро "Харківська" розташований масив із 1100 будинків, які зіткнулися з відсутністю стабільної подачі електроенергії та тепла.

Говорячи про стан 5-ї та 6-ї теплоелектроцентралей, Ігнатьєв зазначив, що ситуація є вкрай складною, а швидке виправлення наслідків руйнувань має дуже мало шансів на втілення. Додатковим тягарем стануть фінансові наслідки, адже відновлювальні проєкти виявляться абсолютно збитковими для бюджету Києва.

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Фахівець пояснив саму природу роботи ТЕЦ, головним завданням яких є генерація електрики шляхом спалювання мазуту, вугілля чи газу. За його словами, радіатори у квартирах киян під час опалювального сезону фактично виконують роль системи охолодження для цих масштабних енергетичних об'єктів. Відповідно, втрата генерації напряму б'є по можливості обігрівати помешкання.

Столична влада мала план адаптації інфраструктури, який передбачав модернізацію ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Ідея полягала в їхньому перетворенні на одну з найбільших централізованих котелень у Європі. Експерт підтверджує, що цей процес дійсно непогано виконувався, що він особисто фіксував під час роботи у відповідних комісіях.

Також частково вдалося покращити ситуацію з подачею тепла для згаданих 1100 будинків на лівому березі. Проте російські військові відстежили ці процеси та завдали серію ударів, змінивши ситуацію на гірше.

Новини.LIVE повідомляли, що недостатня готовність до зими та регулярні російські обстріли поставили Київ перед серйозною загрозою комунального колапсу. У місті уже фіксують перебої з електро- й водопостачанням, а також ризики для стабільного обігріву населення взимку.

Ситуацію критично загострила атака в ніч на 14 жовтня, коли ворог поцілив по всіх трьох київських ТЕЦ, а також атакував енергетику Київщини й Харківщини. У столиці цей напад забрав життя п'ятьох людей, ще 36 городян зазнали поранень.

На тлі загострення ситуації Володимир Зеленський провів серію консультацій за участі силовиків, місцевої влади та підприємців. На зустрічах скоординували кроки щодо посилення оборони Києва, прискореної реалізації плану енергетичної стійкості та розгортання комплексної допомоги містянам.

Мер Києва Віталій Кличко назвав звинувачення в можливому зриві опалювального сезону безпідставними, зауваживши, що тепло в оселі ще взагалі не подавали. У КМДА зазначають, що технічна підготовка завершена, але фактичний старт сезону залежатиме від погодних умов, наявних запасів палива та подальших російських ударів.

Мер Києва також навів статистику ударів по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Якщо у 2022 році було зафіксовано 12 прильотів, у 2023-му — сім, а у 2024-му влучань вдалося уникнути, то у 2025 році зафіксували вже 19 уражень, а від початку 2026 року їхня кількість наблизилася до 50. Кличко підкреслив, що такі масовані руйнування ускладнюють функціонування всієї життєво важливої інфраструктури, від якої залежить виживання мегаполіса.