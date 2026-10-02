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Главная Киев Движение по мостам Киева ограничено: данные полиции

Движение по мостам Киева ограничено: данные полиции

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2 октября 2026 08:19
Ограничения движения на мостах Киева: данные правоохранительных органов от 2 октября
Мост в Киеве. Фото: Autostrada

В Киеве в пятницу, 2 октября, затруднено автомобильное сообщение между берегами из-за того, что Южный мост перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях. Ограничения также введены на мостах Патона и "Метро", а информацию об изменениях в движении пассажирского транспорта публикуют городские власти.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Ограничения на проезд по мостам в Киеве 2 октября

По данным правоохранительных органов, самая сложная ситуация наблюдается на Южном мосту, где движение в настоящее время полностью заблокировано в обоих направлениях.

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Сообщение об ограничениях. Фото: скриншот

Проезд ограничен и на других путепроводах. В частности, на мосту Патона движение транспорта полностью перекрыто для тех, кто направляется с правого берега на левый. В то же время пересечь Днепр по мосту "Метро" пока возможно, однако пропускная способность существенно снизилась. Там проезд с левого на правый берег столицы разрешен только по одной полосе.

Обновленные данные о работе общественного транспорта и расписания его движения водителям и пассажирам рекомендуется отслеживать в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

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Новини.LIVE сообщали, что 2 октября в Дарницком районе Киева в результате российской атаки был поврежден 25-этажный жилой дом. На месте уже работают экстренные службы, информация о пострадавших и точные масштабы разрушений пока уточняются.

Также 1 октября в столице временно приостановили движение по Южному мосту. Это произошло из-за попадания двух вражеских дронов вблизи опор сооружения. В Киевской городской военной администрации пояснили, что перекрытие необходимо на время ликвидации последствий и обследования территории специалистами.

Киев автомобиль ограничения общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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