Обмеження рух на мостах Києва: дані правоохоронців 2 жовтня

Міст в Києві. Фото: Autostrada

У Києві в п'ятницю, 2 жовтня, ускладнено автомобільне сполучення між берегами через те, що перекрили Південний міст для всього транспорту в обидва боки. Обмеження також запровадили на мостах Патона та Метро, а інформацію про зміни в русі пасажирського транспорту оприлюднює міська влада.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Обмеження на проїзд мостами в Києві 2 жовтня

За даними правоохоронних органів, найскладніша ситуація на Південному мості, де рух наразі повністю заблоковано в обох напрямках.

Повідомлення про обмеження. Фото: скриншот

Проїзд обмежили й іншими шляхопроводами. Зокрема, на мосту Патона рух транспорту цілком перекритий для тих, хто прямує з правого берега на лівий. Водночас перетнути Дніпро мостом Метро наразі можливо, проте пропускна спроможність суттєво знизилася. Там проїзд з лівого на правий берег столиці дозволено лише однією смугою.

Оновлені дані про роботу громадського транспорту та розклади його руху водіям і пасажирам радять відстежувати у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

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Також 1 жовтня у столиці тимчасово зупинили рух Південним мостом. Це сталося через влучання двох ворожих дронів поблизу опор споруди. У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що перекриття необхідне на час ліквідації наслідків та обстеження території фахівцями.