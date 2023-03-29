Двух участников "пьяных вечеринок" в Киеве выпустили под залог
Двух фигурантов по делу "пьяных вечеринок", которые приглашали в гости девушек и совершали над ними сексуальное насилие, выпустили на свободу под залог.
Об этом сообщает "Украинская правда".
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Что известно
Киевская областная прокуратура в комментарии изданию сообщила, что один из фигурантов Ярослав Домбровский внес залог, поэтому был освобожден из-под стражи. Ему назначили залог в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (402 600 гривен).
24 марта суд избрал третьему фигуранту Олегу Захарову меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог также в размере 402 600 гривен. Захаров заплатил залог и уже находится на свободе.
"Прокуратура ходатайствовала о безальтернативном содержании под стражей. Суд определил залог, потому что статья предусматривает такую возможность. Суд также определил второму фигуранту залог. Они у них одинаковые — 150 прожиточных минимумов", — отметили в прокуратуре и добавили, что готовят обжалование такого решения суда.
Таким образом за решеткой остается только организатор вечеринок Андрей Ярина.
Напомним, в Киеве компания ребят приглашала девушек на вечеринки, которых потом "накачивали" алкоголем и, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием. Они доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего насмехались над жертвами в соцсетях.
1 февраля правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области и подтвердили причастность к преступлению группы лиц.
3 февраля блогеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание продлится до 1 апреля без возможности внесения залога.