Споюють, гвалтують та публікують все у соцмережах — у Києві хлопці полюють на дівчат

Особи постраждалих дівчат не ідентифікували

У Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають все це на відео. Згодом кадри насильства та дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширюють у соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

Про це повідомила журналістка та громадська діячка Ярослава Кравченко у своєму Facebook.

Що відомо про "схеми" молодиків

"Підписниця скинула акаунт хлопців, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксаноксом, потім знімають їх непритомними, голими, є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті Telegram-групи", — розповіла Кравченко.

За її словами, група молодиків з Івано-Франківська (це компанія п'ять-сім людей по 20 років), переїхали в Київ, та вирішили зробити "забаву", яку називають "Покажемо вам які кругом шл***и".

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини — головного з них — Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити Бінанс", зараз займаються рефаундом (це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей)", — додала журналістка.

Також вона зазначила, що особи дівчат не ідентифіковані і відповідно ніяких заяв від постраждалих немає.

Фото постраждалих дівчат, які опублікували у соцмережах

Новини.LIVE звернулися за коментарем до Національної поліції Києва.

Нагадаємо, у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину, яку перед тим "накачав" наркотиками.