Споюють, гвалтують та публікують все у соцмережах — у Києві хлопці полюють на дівчат

Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат
У Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають все це на відео. Згодом кадри насильства та дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширюють у соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.
Про це повідомила журналістка та громадська діячка Ярослава Кравченко у своєму Facebook.
-
В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись
-
Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф
-
Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати
-
Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі
-
Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі
-
Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу
-
ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу
-
В Одесі незаконно виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: "бізнесмени" постануть перед судом
-
Загальна мобілізація 2023: як має проходити медкомісія та чи можна її оскаржити
Що відомо про "схеми" молодиків
"Підписниця скинула акаунт хлопців, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксаноксом, потім знімають їх непритомними, голими, є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті Telegram-групи", — розповіла Кравченко.
За її словами, група молодиків з Івано-Франківська (це компанія п'ять-сім людей по 20 років), переїхали в Київ, та вирішили зробити "забаву", яку називають "Покажемо вам які кругом шл***и".
"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини — головного з них — Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити Бінанс", зараз займаються рефаундом (це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей)", — додала журналістка.
Також вона зазначила, що особи дівчат не ідентифіковані і відповідно ніяких заяв від постраждалих немає.
Новини.LIVE звернулися за коментарем до Національної поліції Києва.
Нагадаємо, у Маріуполі 40-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину, яку перед тим "накачав" наркотиками.