Его не видели на Киевщине 50 лет: в Чернобыле появилась редкая птица

Дрозд горный. Фото: UABirds

Ученые и исследователи территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника озадачены новой находкой. Ими было зафиксировано появление нетипичной для этой местности птицы. Речь идет о горном дрозда, известного в науке под названием Turdus torquatus, который обычно гнездится в Карпатском регионе Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Автор наблюдения Андрей Симон подчеркнул, что признателен Тиму Мюссо и Samuel Freeman Charitable Trust за постоянную поддержку в осуществлении научных исследований.

В Чернобыле обнаружили птицу, которую не видели 50 лет

Находка была сделана в ходе совместных полевых исследований, которые проводились работниками заповедника вместе с представителями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Эксперты предполагают, что внезапное появление птицы на севере страны обусловлено ее сезонными миграционными перемещениями.

Исследователи объясняют, что ценность этого события заключается в том, что горный дрозд не появлялся на территории Киевской области около 50 лет. За всю историю местных орнитологических наблюдений сохранились данные только о двух таких встречах.

Впервые пару этих птиц в большой стае других дроздов заметил исследователь Э.В. Шарлеман в начале апреля 1910 года. Второй и до недавнего времени последний случай произошел 24 марта 1976 года вблизи села Козаровичи. Тогда редкого гостя наблюдала группа ученых в составе А.М. Полуды, А.Д. Макаренко и А.И. Крохмаля.

Горный дрозд в Чернобыльской зоне. Фото: UABirds

"Таким образом, зафиксированный случай является важным дополнением к сведениям о пространственной динамике вида и подтверждает необходимость дальнейшего мониторинга орнитофауны региона", — сообщили исследователи.

Новини.LIVE писали о том, как в Чернобыльской зоне изобилует животный мир из-за отсутствия человеческого вмешательства. Недавно там заметили редких лошадей — целое семейство лошадей Пржевальского с маленьким жеребенком.

Также недавно в Чернобыле неожиданно заметили аистов. Птицы остались на отдых после перелета, чего не случалось уже 20 лет. А в феврале исследователи наткнулись на крайне редкую хищную птицу. Там бродил зимняк. Это птица из семейства ястребиных, которая не гнездится.