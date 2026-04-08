Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Его не видели на Киевщине 50 лет: в Чернобыле появилась редкая птица

Его не видели на Киевщине 50 лет: в Чернобыле появилась редкая птица

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 14:56
Дрозд горный. Фото: UABirds

Ученые и исследователи территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника озадачены новой находкой. Ими было зафиксировано появление нетипичной для этой местности птицы. Речь идет о горном дрозда, известного в науке под названием Turdus torquatus, который обычно гнездится в Карпатском регионе Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Автор наблюдения Андрей Симон подчеркнул, что признателен Тиму Мюссо и Samuel Freeman Charitable Trust за постоянную поддержку в осуществлении научных исследований.

Находка была сделана в ходе совместных полевых исследований, которые проводились работниками заповедника вместе с представителями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Эксперты предполагают, что внезапное появление птицы на севере страны обусловлено ее сезонными миграционными перемещениями.

Дрозд горный. Фото: UABirds

Исследователи объясняют, что ценность этого события заключается в том, что горный дрозд не появлялся на территории Киевской области около 50 лет. За всю историю местных орнитологических наблюдений сохранились данные только о двух таких встречах.

Впервые пару этих птиц в большой стае других дроздов заметил исследователь Э.В. Шарлеман в начале апреля 1910 года. Второй и до недавнего времени последний случай произошел 24 марта 1976 года вблизи села Козаровичи. Тогда редкого гостя наблюдала группа ученых в составе А.М. Полуды, А.Д. Макаренко и А.И. Крохмаля.

Горный дрозд в Чернобыльской зоне. Фото: UABirds

"Таким образом, зафиксированный случай является важным дополнением к сведениям о пространственной динамике вида и подтверждает необходимость дальнейшего мониторинга орнитофауны региона", — сообщили исследователи.

Новини.LIVE писали о том, как в Чернобыльской зоне изобилует животный мир из-за отсутствия человеческого вмешательства. Недавно там заметили редких лошадей — целое семейство лошадей Пржевальского с маленьким жеребенком.

Также недавно в Чернобыле неожиданно заметили аистов. Птицы остались на отдых после перелета, чего не случалось уже 20 лет. А в феврале исследователи наткнулись на крайне редкую хищную птицу. Там бродил зимняк. Это птица из семейства ястребиных, которая не гнездится.

Чернобыль Чернобыльская зона птицы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации