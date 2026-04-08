Його не бачили на Київщині 50 років: в Чорнобилі з'явився рідкісний птах

Дрізд гірський. Фото: UABirds

Науковці та дослідники території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спантеличені новою знахідкою. Ними було зафіксовано появу нетипового для цієї місцевості птаха. Йдеться про гірського дрозда, відомого в науці під назвою Turdus torquatus, який зазвичай гніздиться у Карпатському регіоні України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Автор спостереження Андрій Сімон підкреслив, що вдячний Тіму Мюссо та Samuel Freeman Charitable Trust за постійну підтримку в здійсненні наукових досліджень.

В Чорнобилі виявили птаха, якого не бачили 50 років

Знахідку було зроблено в ході спільних польових досліджень, що проводилися працівниками заповідника разом із представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Експерти припускають, що раптова поява птаха на півночі країни зумовлена його сезонними міграційними переміщеннями.

Дослідники пояснюють, що цінність цієї події полягає в тому, що гірський дрізд не з'являвся на території Київської області близько 50 років. За всю історію місцевих орнітологічних спостережень збереглися дані лише про дві такі зустрічі.

Вперше пару цих птахів у великій зграї інших дроздів помітив дослідник Е.В. Шарлеман на початку квітня 1910 року. Другий і донедавна останній випадок стався 24 березня 1976 року поблизу села Козаровичі. Тоді рідкісного гостя спостерігала група науковців у складі А.М. Полуди, А.Д. Макаренка та А.І. Крохмаля.

Гірський дрізд в Чорнобильській зоні. Фото: UABirds

"Таким чином, зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону", — повідомили дослідники.

