Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Його не бачили на Київщині 50 років: в Чорнобилі з'явився рідкісний птах

Його не бачили на Київщині 50 років: в Чорнобилі з'явився рідкісний птах

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 14:56
Дрізд гірський. Фото: UABirds

Науковці та дослідники території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спантеличені новою знахідкою. Ними було зафіксовано появу нетипового для цієї місцевості птаха. Йдеться про гірського дрозда, відомого в науці під назвою Turdus torquatus, який зазвичай гніздиться у Карпатському регіоні України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Автор спостереження Андрій Сімон підкреслив, що вдячний Тіму Мюссо та Samuel Freeman Charitable Trust за постійну підтримку в здійсненні наукових досліджень.

Знахідку було зроблено в ході спільних польових досліджень, що проводилися працівниками заповідника разом із представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Експерти припускають, що раптова поява птаха на півночі країни зумовлена його сезонними міграційними переміщеннями.

Дрізд гірський. Фото: UABirds

Дослідники пояснюють, що цінність цієї події полягає в тому, що гірський дрізд не з'являвся на території Київської області близько 50 років. За всю історію місцевих орнітологічних спостережень збереглися дані лише про дві такі зустрічі.

Вперше пару цих птахів у великій зграї інших дроздів помітив дослідник Е.В. Шарлеман на початку квітня 1910 року. Другий і донедавна останній випадок стався 24 березня 1976 року поблизу села Козаровичі. Тоді рідкісного гостя спостерігала група науковців у складі А.М. Полуди, А.Д. Макаренка та А.І. Крохмаля.

Гірський дрізд в Чорнобильській зоні. Фото: UABirds

"Таким чином, зафіксований випадок є важливим доповненням до відомостей про просторову динаміку виду та підтверджує необхідність подальшого моніторингу орнітофауни регіону", — повідомили дослідники.

Новини.LIVE писали про те, як в Чорнобильській зоні буяє тваринний світ через відсутність людського втручання. Нещодавно там помітили рідкісних коней — ціле сімейство коней Пржевальського з маленьким лошам.

Також нещодавно в Чорнобилі несподівано помітили лелек. Птахи залишились на відпочинок після перельоту, чого не траплялося уже 20 років. А в лютому дослідники натрапили на вкрай рідкісного хижого птаха. Там сновигав зимняк. Це птах зі сімейства яструбових, який не гніздиться.

Чорнобиль Чорнобильська зона птахи
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації