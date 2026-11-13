Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Бывший заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Руслан Олейник заявил, что Николай Калашник лично контролировал строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По словам экс-чиновника, заключить договоры по 26 объектам без согласования и прямого указания тогдашнего главы Киевской ОВА было невозможно.

Об этом Олейник написал на своей странице в Facebook, сообщает Новини.LIVE.

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Сообщение Руслана Олейника. Фото: скриншот

Олейник обвинил Калашника в манипуляциях

Экс-чиновник объяснил, что на выходных встретился с министром, который сообщил ему о якобы принятом решении президента и премьер-министра относительно его отставки. Олейник утверждает, что эта информация не соответствовала действительности.

"Но продолжать работу в команде руководителя, который интригует, манипулирует и, самое главное, — хочет сделать меня виновным в своих провалах, я не стал", — написал Олейник.

По словам Олейника, договоры с подрядчиками заключал департамент регионального развития, который ему не подчинялся. Работу подразделения курировала заместитель главы администрации, которую он назвал близкой подругой Калашника.

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Олейник подчеркнул, что не имел полномочий давать поручения по заключению контрактов. При этом он заявил о готовности сотрудничать с правоохранителями и парламентской следственной комиссией.

Что известно о защите подстанций Киевской области

В то же время депутат Ярослав Железняк сообщил, что с апреля по июль 2026 года Киевская ОГА заключила без тендеров 26 договоров на строительство защитных сооружений для трансформаторов общей стоимостью 1,84 млрд грн.

По его данным, из 824 млн грн выплаченных авансов актами подтверждено выполнение работ лишь на 23 млн грн.

Около 85% стоимости договоров пришлось на компании "Консалтинг-Буд" и "Ю.Би.Си.". Железняк сообщил о передаче материалов в НАБУ.

Поставщик металла Владислав Соколов ранее утверждал, что инициатором строительства защитных сооружений был Калашник. Стоимость работ он оценивал примерно в 2,1 млрд грн.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что Сергей Стерненко обвинил Калашника в проблемах с защитой энергообъектов Киевской области. По его словам, подрядчики получили авансы по контрактам на более чем 500 млн грн, но не завершили часть работ. Активист также заявил о нарушениях при строительстве защитных сооружений.

Также Новини.LIVE писал, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил о недостаточной защите энергетической инфраструктуры Украины. Лишь немногим более трети трансформаторов, которые не принадлежат "Укрэнерго", имеют защитные сооружения. Ответственность за такую ситуацию парламентарий возложил на правительство.