Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник заявив, що Микола Калашник особисто контролював будівництво захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. За словами експосадовця, укласти договори щодо 26 об'єктів без погодження та прямої вказівки тодішнього очільника Київської ОВА було неможливо.

Про це Олійник написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Новини.LIVE.

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Повідомлення Руслана Олійника. Фото: скриншот

Олійник звинуватив Калашника в маніпуляціях

Експосадовець пояснив, що на вихідних зустрівся з міністром, який повідомив йому про нібито рішення президента та прем'єр-міністра щодо його відставки. Олійник стверджує, що ця інформація не відповідала дійсності.

"Але продовжувати роботу в команді керівника, який інтригує, маніпулює і найважливіше — хоче зробити винним у своїх провалах мене, я не став", — написав Олійник.

За словами Олійника, договори з підрядниками укладав департамент регіонального розвитку, який йому не підпорядковувався. Роботу підрозділу курувала заступниця голови адміністрації, яку він назвав близькою подругою Калашника.

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Олійник наголосив, що не мав повноважень давати доручення щодо укладення контрактів. При цьому він заявив про готовність співпрацювати з правоохоронцями та парламентською слідчою комісією.

Що відомо про захист підстанцій Київщини

Водночас депутат Ярослав Железняк повідомив, що з квітня до липня 2026 року Київська ОДА уклала без тендерів 26 договорів на будівництво захисних споруд для трансформаторів загальною вартістю 1,84 млрд грн.

За його даними, із 824 млн грн виплачених авансів актами підтверджено виконання робіт лише на 23 млн грн.

Близько 85% вартості договорів припало на компанії "Консалтинг-Буд" та "Ю.Бі.Сі.". Железняк повідомив про передачу матеріалів до НАБУ.

Постачальник металу Владислав Соколов раніше стверджував, що ініціатором будівництва захисних споруд був Калашник. Вартість робіт він оцінював приблизно у 2,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що Сергій Стерненко звинуватив Калашника у проблемах із захистом енергооб'єктів Київщини. За його словами, підрядники отримали аванси за контрактами на понад 500 млн грн, але не завершили частину робіт. Активіст також заявив про порушення під час будівництва захисних споруд.

Також Новини.LIVE писав, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив про недостатній захист енергетичної інфраструктури України. Лише трохи більше третини трансформаторів, які не належать "Укренерго", мають захисні споруди. Відповідальність за таку ситуацію парламентар поклав на уряд.