Эксперт: киевляне тратят на проезд 10% своего месячного дохода

Киевляне в общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Жители Киева вынуждены тратить на общественный транспорт более 10 % своего месячного дохода. Это превышает приемлемый уровень транспортных расходов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в эфире "Київського часу".

Сколько тратят киевляне на общественный транспорт

Попенко пояснил, что нормальными считаются расходы на транспорт в пределах 5–7% от месячного дохода. Если же этот показатель достигает 10–15%, общественный транспорт начинает ограничивать мобильность населения, ведь становится финансово менее доступным.

"Заявления Кличко о том, что стоимость проезда должна составлять до 50 гривен, — это ошибочный экономический подход. Он исходит из предположения, что единственным источником финансирования общественного транспорта на сегодняшний день должны быть пассажиры. В современной экономике, в частности в европейских городах, общественный транспорт приносит выгоду не только пассажирам, поскольку от его работы получают прибыль работодатели, торговые центры, застройщики, сфера услуг и туристический бизнес. Поэтому финансирование транспорта должно стать общей ответственностью общества, а не только пассажира", — подчеркнул председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Эксперт отметил, что при медианной заработной плате в Киеве на уровне около 30 тысяч гривен месячный проездной должен стоить от 1,5 до 2,1 тысячи гривен. В то же время предложенная столичными властями стоимость составляет около 3,5 тысячи гривен.

В то же время эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов также обратил внимание, что такой проездной не обеспечивает полноценного пользования всеми видами транспорта. В частности, он не распространяется на маршрутные такси, пригородные перевозки и не учитывает полноценное сообщение метро между правым и левым берегами столицы. По его словам, во многих европейских городах проездные билеты охватывают гораздо более широкую транспортную сеть.

Как писали Новини.LIVE, ранее киевляне пожаловались на то, что с них взимают за проезд сразу двойную стоимость — и новую, и старую. То есть 8 и 30 грн.

В то же время соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил, что после повышения тарифов на дорогах в Киеве станет больше пробок. Пассажиры начнут выбирать другие способы передвижения, если после повышения тарифов не увидят улучшения качества перевозок.