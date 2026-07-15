Подорожание проезда в Киеве усугубит пробки, — общественная организация «Пассажиры Киева»

Пробки на дорогах. Фото: Новини.LIVE

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева может привести к увеличению пробок на дорогах столицы. Если после повышения тарифов пассажиры не увидят улучшения качества перевозок, скорости движения или комфорта, они начнут выбирать другие способы передвижения.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, передает Новини.LIVE.

В общественной организации объяснили возможные последствия новых тарифов

"Люди, которые после подорожания не получат улучшения сервиса, скорости или удобства общественного транспорта, будут искать альтернативы. Это абсолютно логично", — отметил эксперт.

Гречко добавил, что часть жителей столицы может отказаться от общественного транспорта в пользу электромобилей, частных автомобилей, а также активнее использовать велосипеды, самокаты, мопеды или скутеры. По его мнению, такая тенденция окажет негативное влияние на дорожную ситуацию в городе.

"Все это приводит к тому, что люди будут ездить на чем-то другом. Это означает больше автомобилей на дорогах, больше пробок, а также больше двухколесного транспорта".

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Как сообщали Новини.LIVE, с 15 июля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. В КГГА пояснили, что повышение стоимости одной поездки до 30 гривен стало вынужденной мерой из-за многолетней убыточности транспортной системы столицы, которая, по оценкам городских властей, превышает 12 миллиардов гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, после повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен эксперты начали оценивать возможные последствия такого решения. В частности, они предполагают, что новые тарифы могут изменить транспортные привычки киевлян и повлиять на баланс между коммунальными и частными перевозчиками.