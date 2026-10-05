Строительство туннеля под Днепром: мнение эксперта Андрея Корецкого

Пробки в Киеве из-за проблем с мостами. Фото: Новини.LIVE

Понтонные переправы не станут полноценной альтернативой мостам в Киеве. Зато реальным инженерным решением может стать туннель под Днепром, который вполне по силам построить отечественным специалистам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий.

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Почему понтоны не решат проблему в Киеве

Андрей Корецкий в эфире программы Ранок.LIVE пояснил, что временные переправы не способны стать полноценной альтернативой Южному, Северному, Дарницкому мостам, а также мостам "Метро" и Патона.

"Их может быть столько, сколько этих понтонных переправ имеется в наличии. Это инвентарная конструкция, которая где-то хранится и может быть развернута. Опять же, я говорю, что специфика понтонной переправы, например, которую нужно растянуть на такую длину, — это нетривиальная задача", — заявил эксперт.

Помимо самой длины, существенным препятствием являются природные и технические факторы. Например, на это могут влиять разная высота берегов, уровень воды и скорость течения. К тому же для функционирования такой переправы необходима соответствующая инфраструктура на обоих берегах, которая бы принимала и направляла поток автомобилей. Еще одной критической проблемой является пропускная способность.

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"Нагрузка, на которую рассчитан пантонный мост, или которую он способен пропускать, может не соответствовать современным нормам по нагрузке, предусмотренным действующими государственными строительными нормами", — предупредил Андрей Корецкий, призвав более взвешенно оценивать возможности временных сооружений.

Перспективы строительства туннеля под Днепром

Наиболее вероятным вариантом является строительство подводного туннеля или новых надводных мостов. Эксперт напомнил, что эта идея не нова, ведь еще до Второй мировой войны в Киеве началось так называемое строительство №1, которое впоследствии было остановлено. Также ранее активно обсуждались проекты соединения Оболони с Троещиной на севере или прокладки пути через остров Водников на юге.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины специалисты для такого масштабного строительства, Корецкий ответил утвердительно.

"Да, это можно построить. Это не какая-то уникальная конструкция, которую никто никогда не строил в Киеве или, например, в мире. То есть туннель. Мы сейчас не говорим, под Днепром это будет или нет. Туннель у нас есть так же, как и мостовая школа, у нас есть и туннельная школа. Метро, которое строили, оно также построено силами украинских инженеров. То есть эта инженерная задача может быть решена", — отметил Андрей Корецкий.

Новини.LIVE сообщали, что 4 октября Россия обстреляла Северный мост, в результате чего пострадали два человека и было повреждено дорожное покрытие. Из-за постоянной угрозы разрыва сообщения между берегами депутат Владимир Крейденко требует немедленно привлечь профильных инженеров. Эксперты должны срочно проинспектировать все мостовые опоры и максимально их укрепить.

На фоне этих атак активно обсуждается техническое состояние мостов в Киеве. По словам архитектора Николая Вихарева, мост Патона нуждался в капитальной реконструкции ещё более десяти лет назад. Хотя риск его полного закрытия обсуждается уже не одно десятилетие, специалист уверяет, что конструкция до сих пор сохраняет достаточный запас прочности.

Министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил о начале подготовительных работ по возведению нескольких резервных переправ через Днепр. В долгосрочной перспективе рассматривается также строительство полноценного подводного туннеля, который соединит обе части города.