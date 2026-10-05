Будівництво тунелю під Дніпром: думка експерта Андрія Корецького

Затори в Києві через проблеми з мостами. Фото: Новини.LIVE

Понтонні переправи не стануть повноцінною альтернативою для мостів в Києві. Натомість реальним інженерним рішенням може стати тунель під Дніпром, який цілком під силу збудувати вітчизняним фахівцям.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький.

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Чому понтони не розв'яжуть проблему в Києві

Андрій Корецький в ефірі програми Ранок.LIVE пояснив, що тимчасові переправи не здатні стати повноцінною альтернативою Південному, Північному, Дарницькому мостам, а також мостам Метро і Патона.

"Їх може бути стільки, скільки цих понтонних переправ є в наявності. Це інвентарна конструкція, яка десь зберігається і може бути розгорнута. Знову ж таки, кажу, що специфіка понтонної переправи, наприклад, яку потрібно розтягнути по такій довжині, це не тривіальна задача", — заявив експерт.

Окрім самої довжини, суттєвою перешкодою є природні та технічні фактори. Наприклад, на це може впливати різна висота берегів, рівень води та швидкість течії. До того ж для функціонування такої переправи необхідна відповідна інфраструктура на обох берегах, яка б приймала і направляла потік автомобілів. Ще однією критичною проблемою є пропускна здатність.

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"Навантаження, на яке розраховано пантонний міст, або який він здатний або може пропускати, вони можуть не відповідати сучасним нормам по навантаженню, які зараз державні будівельні норми говорять", — застеріг Андрій Корецький, закликавши спокійніше оцінювати можливості тимчасових споруд.

Перспективи будівництва тунелю під Дніпром

Найбільш вірогідним є зведення підводного тунелю або нових надводних мостів. Експерт нагадав, що ідея не є новою, адже ще до Другої світової війни у Києві розпочалося так зване будівництво №1, яке згодом зупинили. Також раніше активно дискутувалися проєкти з'єднання Оболоні з Троєщиною на півночі або прокладання шляху через острів Водників на півдні.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна фахівців для такого масштабного будівництва, Корецький відповів ствердно.

"Так, це можливо збудувати. Це не якась унікальна конструкція, якою ніхто ніколи не будував в Києві або, наприклад, в світі. Тобто тунель. Ми не говоримо зараз під Дніпром чи не під Дніпром. Тунель у нас є так само, як мостова школа, у нас є і тунельна школа. Метро, яке будували, воно так само збудовано силами українських інженерів. Тобто інженерна ця задача може бути вирішена", — зауважив Андрій Корецький.

Новини.LIVE інформували, що Росія здійснила обстріл Північного мосту 4 жовтня, внаслідок якого постраждали двоє людей та було пошкоджено дорожнє покриття. Через постійну загрозу розриву сполучення між берегами депутат Володимир Крейденко вимагає негайно залучити профільних інженерів. Експерти мають терміново проінспектувати всі мостові опори та максимально їх укріпити.

На тлі цих атак активно обговорюють технічний стан мостів в Києві. За словами архітектора Миколи Віхарєва, міст Патона потребував капітальної реконструкції ще понад десять років тому. Хоча ризик його повного закриття обговорюється вже не одне десятиліття, фахівець запевняє, що конструкція досі зберігає достатній запас міцності.

Міністр інфраструктури Микола Калашник повідомив про старт підготовчих робіт для зведення кількох резервних переправ через Дніпро. У довгостроковій перспективі розглядається ще будівництво повноцінного підводного тунелю, який з'єднає обидві частини міста.