Кущ назвал главную цель возможных ударов РФ по АЗС в Киеве

На АЗС совершено нападение. Фото: ГСЧС Украины

Удары России по автозаправочным станциям в Киеве могут быть частью психологического давления на украинское население. Экономист Алексей Кущ считает, что таким образом враг будет пытаться не только повредить инфраструктуру, но и спровоцировать панику.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление финансового аналитика и экономиста Алексея Куща в эфире проекта "Світ на зламі".

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Зачем России атаковать АЗС

По словам Куща, после ударов по энергетической инфраструктуре Россия может менять направления атак и наносить удары по другим важным объектам социально-экономической сферы, в частности автозаправочным станциям.

Эксперт объяснил, что такая тактика призвана создать психологический эффект и заставить людей массово скупать товары первой необходимости.

"Если удары постоянно наносятся по какому-то одному виду экономического актива, люди начинают адаптироваться. А если идет чередование по разным активам — это уже вызывает панику", — отметил Кущ.

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Экономист подчеркнул, что в случае подобных атак не стоит скупать топливо, продукты или другие товары про запас.

Кущ рекомендует заранее позаботиться только о запасе специфических лекарственных препаратов, которые люди принимают постоянно.

По мнению эксперта, в остальных случаях панические закупки лишь будут способствовать реализации замысла противника.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о повторных российских ударах по АЗС "Укрнафты" в Киеве. В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых был спасатель. Двое раненых впоследствии умерли в больнице.

Также Новини.LIVE писал, что 10 сентября российская атака практически уничтожила АЗС, повредила остановку и вызвала масштабные пожары в Голосеевском районе Киева.